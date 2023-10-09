Геолог обнаружил ранее неизвестную тектоническую плиту Понт

Геолог из Утрехтского университета сделал революционное открытие, реконструировав ранее неизвестную тектоническую плиту под названием Понт, размер которой когда-то составлял четверть размера Тихого океана. Существование плиты было предсказано более десяти лет назад на основе фрагментов, найденных глубоко в мантии Земли, и теперь Сюзанна ван де Лагемаат реконструировала плиту посредством полевых исследований в различных регионах, таких как Япония, Борнео и Филиппины.

Изучая горные пояса в этих регионах, ван де Лагемаат обнаружил доказательства того, что океанические остатки на севере Борнео принадлежали давно предполагаемой Понтийской плите. Сейчас она реконструировала всю плиту и назвала ее Понт. Понимание движений тектонических плит имеет решающее значение для понимания геологической истории и изменений климата планеты. Движения этих плит сформировали палеогеографию планеты и повлияли на распределение редких металлов.

Считается, что Понтийская плита существовала 120 миллионов лет назад в палео-Тихом океане и, должно быть, была отделена от известных Тихоокеанских плит большой зоной субдукции в западной части Тихого океана. Исследование Ван де Лагемаата предоставило независимые доказательства этой гипотезы. Следы Понтийской плиты обнаружены не только на севере Борнео, но и на острове Палаван на западе Филиппин и в Южно-Китайском море.

Существование Понта было предсказано на основе сейсмических сигналов и нарушений в мантии Земли, вызванных погружением плит. Эти нарушения можно наблюдать, когда сейсмографы улавливают сигналы землетрясений. Аномалии мантии указывают на наличие фрагментов старых плит. Исследования Ван де Лагемаата расширили понимание тектоники плит и пролили свет на геологическую историю региона.

Источники: Утрехтский университет, Исследования Гондваны.