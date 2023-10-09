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Геолог обнаружил ранее неизвестную тектоническую плиту Понт

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
Геолог обнаружил ранее неизвестную тектоническую плиту Понт

Геолог из Утрехтского университета сделал революционное открытие, реконструировав ранее неизвестную тектоническую плиту под названием Понт, размер которой когда-то составлял четверть размера Тихого океана. Существование плиты было предсказано более десяти лет назад на основе фрагментов, найденных глубоко в мантии Земли, и теперь Сюзанна ван де Лагемаат реконструировала плиту посредством полевых исследований в различных регионах, таких как Япония, Борнео и Филиппины.

Изучая горные пояса в этих регионах, ван де Лагемаат обнаружил доказательства того, что океанические остатки на севере Борнео принадлежали давно предполагаемой Понтийской плите. Сейчас она реконструировала всю плиту и назвала ее Понт. Понимание движений тектонических плит имеет решающее значение для понимания геологической истории и изменений климата планеты. Движения этих плит сформировали палеогеографию планеты и повлияли на распределение редких металлов.

Считается, что Понтийская плита существовала 120 миллионов лет назад в палео-Тихом океане и, должно быть, была отделена от известных Тихоокеанских плит большой зоной субдукции в западной части Тихого океана. Исследование Ван де Лагемаата предоставило независимые доказательства этой гипотезы. Следы Понтийской плиты обнаружены не только на севере Борнео, но и на острове Палаван на западе Филиппин и в Южно-Китайском море.

Существование Понта было предсказано на основе сейсмических сигналов и нарушений в мантии Земли, вызванных погружением плит. Эти нарушения можно наблюдать, когда сейсмографы улавливают сигналы землетрясений. Аномалии мантии указывают на наличие фрагментов старых плит. Исследования Ван де Лагемаата расширили понимание тектоники плит и пролили свет на геологическую историю региона.

Источники: Утрехтский университет, Исследования Гондваны.

By Мамфо Брешиа

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