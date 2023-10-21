Исследователи обнаружили сходство между быстрыми радиовсплесками и землетрясениями

Исследователи из Токийского университета обнаружили поразительное сходство между статистическим поведением повторяющихся быстрых радиовсплесков (FRB) и землетрясений. FRB — это интенсивные всплески радиоволн, которые исходят из-за пределов нашей галактики и обычно длятся несколько миллисекунд. Однако астрономы также наблюдали всплески, которые в тысячу раз короче.

В исследовании, проведенном астрофизиками Томонори Тотани и Юя Цузуки из Токийского университета, был проанализирован набор данных из 7000 всплесков от трех повторяющихся источников FRB. Данные были собраны с помощью таких телескопов, как обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико и сферический телескоп с пятисотметровой апертурой на юго-западе Китая. Один из источников, FRB20121102A, находится на расстоянии более трех миллиардов световых лет и стал первым обнаруженным ретранслятором FRB.

Исследователи обнаружили, что время прибытия всплесков от FRB20121102A демонстрирует высокую степень корреляции: многие всплески приходят с разницей в секунду. Эта корреляция исчезала на более длительных временных интервалах, когда всплески, разделенные более чем секундой, приходили случайным образом. Поведение похоже на то, как землетрясения вызывают вторичные толчки после толчков, но становятся непредсказуемыми после прохождения эпизода афтершоков.

Кроме того, исследователи обнаружили, что частота «афтершоков» FRB подчиняется закону Омори-Уцу, который характеризует возникновение афтершоков землетрясений на Земле. Они обнаружили, что каждый взрыв имел вероятность 10-50% вызвать афтершок, в зависимости от его источника. Интересно, что вероятность оставалась постоянной, даже когда активность FRB внезапно возрастала в данном эпизоде.

Хотя между FRB и землетрясениями существует серьезная разница — энергии коррелированных по времени FRB совершенно некоррелированы — исследователи объясняют это несоответствие ограниченным динамическим диапазоном данных FRB по сравнению с землетрясениями.

Эти результаты основаны на предыдущих исследованиях астрономов из Китая в 2018 году, которые показали, что энергетическое распределение FRB можно описать с помощью закона землетрясений Гутенберга-Рихтера.

Исследование открывает возможности для дальнейшего изучения свойств ядерной материи в нейтронных звездах, что может дать представление о происхождении FRB. Исследование было опубликовано в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.

источники:

– Исследователи Токийского университета обнаружили сходство между быстрыми радиовсплесками и землетрясениями

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества