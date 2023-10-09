Земля приближается к климатическому переходу?

Недавнее исследование предполагает, что скачок уровня метана в атмосфере Земли за последние 17 лет может быть признаком более масштабного климатического явления. Это увеличение количества метана напоминает прошлые «события окончания», которые знаменуют конец ледниковых периодов. Климат Земли претерпевает циклы длинных холодных ледниковых периодов, за которыми следуют более короткие и теплые межледниковые периоды. Эти циклы происходят на протяжении тысячелетий.

В настоящее время мы находимся на межледниковой стадии четвертичного ледникового периода, который начался около 2.5 миллионов лет назад. Однако есть признаки того, что изменения могут произойти. Повышение уровня метана с 2006 года напоминает закономерности, наблюдавшиеся в начале предыдущего окончания ледникового периода.

Метан — мощный парниковый газ, который может удерживать тепло в атмосфере. Хотя большая часть выбросов метана происходит в результате деятельности человека, такой как использование ископаемого топлива и сельское хозяйство, свой вклад вносят и природные источники, такие как гниение растительности и таяние вечной мерзлоты. Недавнее увеличение выбросов метана связано не только с ископаемым топливом, но и под влиянием изменения климата, создающего более теплые и влажные условия, которые усиливают разложение водно-болотных угодий.

Авторы исследования предполагают, что нынешний рост метана и изотопный сдвиг могут указывать на большую реорганизацию климата и биосферы. Хотя неясно, как будет развиваться это потенциальное событие, похожее на конец, маловероятно, что оно будет сигнализировать о начале нового ледникового периода. Вместо этого это указывает на потепление климата и значительные изменения в природных системах Земли.

Хотя точные причины быстрого роста количества метана остаются неизвестными, ученые подчеркивают важность понимания и решения проблемы метана как движущей силы и индикатора изменения климата. Исследование поднимает вопрос о том, вступает ли Земля в новую фазу, известную как «Конец нуля», которая повлечет за собой сдвиг температуры в сторону еще более теплого будущего. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять последствия поведения метана в контексте изменения климата Земли.

Источники: The Conversation, Global Biogeochemical Cycles.