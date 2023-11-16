Астрофизики открывают новую информацию о загадочных космических вспышках

Недавно астрономы сделали потрясающее открытие в глубоком космосе. 7 сентября 2022 года переходный комплекс Цвикки обнаружил блестящий переходный объект на расстоянии примерно одного миллиарда световых лет от Земли. Этот объект, названный AT2022tsd или Тасманийский дьявол, привлек внимание исследователей из-за своей необычайной вспышечной активности. Благодаря тщательному анализу ученые теперь полагают, что эти космические вспышки могут быть вызваны мощными силами, создаваемыми либо черными дырами, либо нейтронными звездами.

Тасманийский дьявол принадлежит к классу объектов, известных как светящиеся быстрые синие оптические переходные процессы (LFBOT). Для этих объектов характерно временное просветление на небе, далеко за пределами нашей галактики. В отличие от сверхновых, яркость которых может занять несколько недель, Тасманийский дьявол демонстрирует кратковременные всплески яркости, которые длятся всего несколько минут. Это уникальное поведение годами озадачивало ученых, но недавние открытия проливают свет на их происхождение.

Черные дыры и нейтронные звезды — одни из самых компактных и плотных объектов во Вселенной. Они образуются, когда ядра массивных звезд разрушаются после их смерти. Черные дыры настолько плотны, что даже свет не может избежать их гравитационного притяжения, что делает их невидимыми для невооруженного глаза. Однако мимолетные вспышки, наблюдаемые с Тасманского дьявола и других LFBOT, позволяют предположить, что эти плотные остатки звезд проявляют удивительную активность.

Значимость этого открытия заключается в возможности изучить свойства новообразованных звездных трупов. «Труп не просто сидит там, он активен и делает вещи, которые мы можем обнаружить», — говорит астроном Анна Хо, ведущий автор исследования. Это новое понимание открывает возможности для более глубокого исследования этих экстремальных космических событий и дает ценную информацию о поведении умирающих звезд.

По мере того, как все больше LFBOT будут обнаружены и изучены, ученые надеются лучше понять интенсивное и своеобразное поведение, связанное с конечными стадиями звезд. Тасманийский дьявол и его аналоги, такие как Корова и Коала, открывают захватывающие перспективы для расширения наших знаний об удивительных явлениях Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое LFBOT?

Ответ: Светящиеся быстрые синие оптические переходные процессы (LFBOT) — это объекты в глубоком космосе, которые демонстрируют временные всплески яркости.

Вопрос: Что вызывает факельную активность LFBOT?

Ответ: Ученые полагают, что вспышечная активность LFBOT вызвана либо черными дырами, либо нейтронными звездами, которые являются чрезвычайно плотными объектами во Вселенной.

Вопрос: Как образуются черные дыры и нейтронные звезды?

Ответ: Черные дыры и нейтронные звезды образуются, когда ядра массивных звезд разрушаются после их смерти.

Вопрос: Почему открытие LFBOT важно?

Ответ: Открытие LFBOT дает возможность изучить свойства и поведение вновь образовавшихся звездных трупов, предлагая ценную информацию о конечных стадиях звезд.