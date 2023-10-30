Новые данные свидетельствуют о недавней криовулканической активности на Плутоне

Плутон, когда-то считавшийся маленьким и неинтересным небесным объектом в нашей Солнечной системе, продолжает удивлять ученых своей сложностью. Спустя почти десять лет после того, как космический корабль НАСА «Новые горизонты» завершил свой исторический пролет, показав потрясающие изображения далекой карликовой планеты, новые исследования показывают, что Плутон, возможно, испытал криовулканическую активность всего несколько миллионов лет назад.

Считается, что вместо традиционной расплавленной породы, обнаруженной в земных вулканах, необычный кратер Киладзе на Плутоне испустил ледяную лаву — процесс, известный как криовулканизм. Это явление, которое также происходит на спутниках газовых гигантов в нашей солнечной системе, включает извержение воды из скрытого подземного океана на поверхность планеты, формируя и меняя ее форму в течение миллионов лет.

Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям об источниках тепла и геологической истории Плутона. Вулканическая активность требует источника тепла, и недавние результаты показывают, что внутри карликовой планеты осталось больше тепла, чем предполагалось ранее. Присутствие водяного льда вокруг кратера Киладзе является убедительным свидетельством того, что он значительно отличается от других областей на покрытой метаном и азотом поверхности Плутона, покрытой льдом.

Уникальный наклон оси Плутона под острым углом в 120 градусов способствует его динамичному климату и меняется по мере его вращения вокруг Солнца. Сублимация метанового льда в углеводородную дымку в атмосфере Плутона с последующими осадками в виде снега на поверхности создала толстый слой органического смога, который маскирует спектральную подпись водяного льда. По оценкам исследователей, этот слой сформировался в течение трех миллионов лет, что позволяет предположить, что кратер Киладзе был «живым» всего несколько миллионов лет назад.

Точный механизм криовулканизма на Плутоне остается неопределенным из-за небольшого размера планеты и эффектов охлаждения на протяжении 4.6 миллиардов лет ее существования. Хотя одной из возможностей является наличие радиоактивных элементов в ядре Плутона, выделяющих тепло при распаде, исследования показывают, что этих элементов может быть недостаточно для поддержания значительной вулканической активности. Тайна того, что удерживает подземный океан Плутона от полного замерзания, остается без ответа.

Дальнейшие исследования и анализ данных New Horizons помогут ученым разгадать тайны геологической истории Плутона и пролить свет на удивительный мир, лежащий на краю нашей Солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое криовулканизм?



Ответ: Криовулканизм — это тип вулканической активности, который включает извержение летучих веществ, таких как вода, аммиак или метан, вместо расплавленной породы.

Вопрос: Что такое кратер Киладзе?



Ответ: Кратер Киладзе — необычный кратер на Плутоне, который, по мнению исследователей, образовался в результате криовулканической активности, извергающей ледяную лаву на поверхность планеты.

Вопрос: Сколько лет Плутону?



Ответ: Возраст Плутона оценивается примерно в 4.6 миллиарда лет, примерно того же возраста, что и Солнечная система.

Вопрос: Почему Плутон покрыт метановым и азотным льдом?



Ответ: Поверхность Плутона преимущественно состоит из метана и азотного льда, который сублимируется в атмосферу и образует туман из углеводородов из-за его уникального наклона оси и орбиты вокруг Солнца.

Вопрос: Что удерживает подземный океан Плутона от замерзания?



Ответ: Точный механизм предотвращения полного замерзания подземного океана Плутона остается неизвестным. Ученые предполагают, что очаги жидкой воды, возможно, остались после охлаждения планеты, и извержения криовулканов проникают в эти карманы. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.