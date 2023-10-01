История Земли, сформированная взрывами сверхновых

В недавнем исследовании ученые из Университета Иллинойса изучили влияние на Землю вспышек сверхновых, произошедших миллионы лет назад. Целью исследования было определить расстояния, с которых произошли эти взрывы. Используя радиоактивный изотоп 60-Fe, команда смогла оценить астрономические расстояния до плиоценовой сверхновой (SN Plio) и миоценовой сверхновой (SN Mio).

Сверхновые, представляющие собой взрывную смерть массивных звезд, играют решающую роль в астрофизике и космологии. В ходе исследования были проведены лабораторные анализы живого изотопа 60-Fe, полученного из различных источников, таких как земная кора, глубоководные отложения и лунный реголит. Изучая возраст этих образцов, исследователи успешно определили расстояния до двух взрывов сверхновых.

Результаты показывают, что SN Plio возникла на расстоянии от 20 до 140 парсеков (пк) от Земли, тогда как приблизительное расстояние до SN Mio составляет 110 пк. Хотя эти расстояния считаются относительно безопасными, взрывы сверхновых все же могут оказать существенное влияние на эволюцию нашей Солнечной системы. Излучение высокой энергии, такое как гамма-лучи, испускаемые сверхновыми, может облучать атмосферу Земли в течение нескольких месяцев, истощая озоновый слой и делая планету уязвимой для вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей Солнца. Земле потребуется несколько лет, чтобы восстановить озоновый слой.

Взрывы сверхновых — редкие события, происходящие в галактике Млечный Путь с частотой от одного до трех событий в столетие. Хотя в настоящее время непосредственной угрозы от сверхновых не существует, весьма вероятно, что одна из них произойдет вблизи Земли в течение миллионов лет. Массовое вымирание, произошедшее примерно 360 миллионов лет назад, могло быть результатом одной или нескольких сверхновых.

Хотя в настоящее время не известно никаких угрожающих кандидатов в сверхновые, одна примечательная звезда, Бетельгейзе, привлекла внимание из-за изменений своей яркости. Однако возможный взрыв сверхновой звезды остается неопределенным, поскольку поздние фазы жизни массивной звезды не вызывают заметных изменений на ее поверхности. Будущие открытия о сверхновых остаются непредсказуемыми, но благодаря постоянным научным исследованиям астрономы надеются узнать больше об этих захватывающих космических событиях.

источники:

- Вселенная сегодня