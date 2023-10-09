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Сверхновая SN 2023ixf в Мессье 101: угасание через пять месяцев

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
Сверхновая SN 2023ixf в Мессье 101: угасание через пять месяцев

Сверхновая SN 2023ixf в Мессье 101 постепенно тускнеет, спустя пять месяцев после взрыва. На этом недавнем снимке, сделанном 8 октября 2023 года, видно, как сверхновая все еще сияет в галактике. Изображение было получено с помощью роботизированной установки Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME в рамках проекта «Виртуальный телескоп». Изображение представляет собой среднее из трех 120-секундных экспозиций без каких-либо фильтров.

Яркость сверхновой, оцениваемая в 13.7 звездной величины, медленно снижается. Эта оценка была основана на опорных звездах из звездного каталога Gaia DR2. Наблюдать за процессом угасания SN 2023ixf интересно, поскольку это дает представление о продолжительности жизни сверхновых.

Проект «Виртуальный телескоп» усердно работает над получением изображений важных астрономических событий, таких как сверхновые. Они полагаются на поддержку людей, увлеченных освоением космоса. Сделав пожертвование на проект, сторонники получают уникальный ограниченный тираж изображений небесных явлений, таких как комета C/2020 F3 Neowise над Римом, потенциально опасные астероиды и космические станции. Эти специальные изображения предназначены исключительно для доноров и служат знаком признательности за их вклад в проект.

Сверхновые — это взрывные события, которые происходят на заключительных стадиях жизни звезды. Они излучают огромное количество энергии и света, что делает их видимыми на огромных расстояниях. Изучение сверхновых помогает ученым понять жизненные циклы звезд и разгадать тайны Вселенной.

источники:
– Источник изображения: Проект виртуального телескопа.
– Звездный каталог Gaia DR2

By Мамфо Брешиа

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