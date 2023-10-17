Роботизированные телескопы Bright Transient Survey (BTS) обнаруживают, подтверждают и классифицируют новую сверхновую

Группа ученых и астрономов совершила значительный прорыв в изучении сверхновых благодаря успешному использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Астрономы использовали проект бота Bright Transient Survey (BTS) как часть более широкой инициативы по наблюдению и классификации сверхновых, яркость которых превышает определенный уровень.

BTSbot, разработанный студентами и преподавателями Северо-Западного университета, смог идентифицировать и классифицировать сверхновую в режиме реального времени, устраняя необходимость вмешательства человека для подтверждения события. Удалив «человеческого посредника», бот дает исследователям больше времени для анализа небесного события.

Доцент Адам Миллер из Северо-Западного университета выразил важность этой разработки, заявив, что дальнейшее уточнение моделей может позволить боту изолировать определенные подтипы звездных взрывов. Это значительно расширило бы изучение космических взрывов и способствовало бы разработке новых гипотез, объясняющих их происхождение.

Хотя некоторые люди выразили обеспокоенность по поводу замены людей ИИ, Миллер подчеркнул, что конечной целью является повышение эффективности. Проект BTS, начавшийся в 2018 году, теперь обладает обширной базой данных из десятков тысяч сверхновых. Эти данные позволяют команде обучать и улучшать возможности бота для автоматизации процесса обнаружения и классификации.

Успешное применение искусственного интеллекта и машинного обучения в этой области знаменует собой значительный прогресс в астрономических исследованиях. Благодаря совместной работе телескопов, управляемых роботами BTS, обнаружение и классификация новых сверхновых теперь стали более эффективными, чем когда-либо прежде.

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– Определение сверхновой: Сверхновая – это мощный взрыв, который происходит в конце жизненного цикла звезды и приводит к высвобождению огромного количества энергии и образованию новых элементов.

– Определение ИИ: Искусственный интеллект – это разработка компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, такие как визуальное восприятие, распознавание речи и принятие решений.

– Определение машинного обучения. Машинное обучение – это разновидность искусственного интеллекта, которая предполагает использование алгоритмов, позволяющих компьютерам обучаться на основе данных и интерпретировать их без явного программирования.

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