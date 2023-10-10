Взрыв сверхновой, произошедший 20,000 XNUMX лет назад, продолжает расширяться в космосе

Взрывная смерть массивной звезды, известной как сверхновая, представляет собой мощное событие, соперничающее по силе с Большим взрывом. Несмотря на то, что сверхновая могла произойти тысячи лет назад, ее остатки продолжают мчаться в космос на невероятных скоростях. Космический телескоп НАСА «Хаббл» зафиксировал продолжающееся расширение одного из таких остатков сверхновой — Петли Лебедя.

Петля Лебедя, расположенная в летнем небе, выросла до диаметра 120 световых лет. Энергия, необходимая для раздувания такой массивной конструкции, находится за пределами воображения. Если бы Петля Лебедя была видна невооруженным глазом, она охватывала бы ширину шести полных лун или трех пальцев, удерживаемых на расстоянии вытянутой руки.

Используя космический телескоп Хаббла, астрономы изучили небольшую часть Петли Лебедя, чтобы поближе рассмотреть ее расширение. В этом регионе они обнаружили сложные нити, напоминающие морщины на простыне, протянувшиеся на два световых года. Эти нити существуют на внешнем краю расширяющегося пузыря и движутся в межзвездное пространство со скоростью, превышающей полмиллиона миль в час.

Ударная волна от взрыва сверхновой не замедлилась за последние 20 лет наблюдений Хаббла. Нити сохранили свою форму и продолжают двигаться в космос. Если рассматривать скорость в перспективе, то путешествие от Земли до Луны с такой скоростью займет менее получаса.

На этом замедленном видеоролике Петли Лебедя показано, как со временем расширялся ударный фронт остатка сверхновой. Снимки Хаббла, сделанные в период с 2001 по 2020 год, наглядно демонстрируют рост остатка и позволяют астрономам точно измерить его скорость.

Изучение расширяющегося остатка сверхновой дает ценную информацию о динамике и развитии этих катастрофических событий во Вселенной. Он демонстрирует огромную силу, высвободившуюся во время взрыва сверхновой, и подчеркивает долгосрочные последствия, которые формируют космос.

источники:

- НАСА

– ЕКА

– Космический телескоп Хаббл (STScI)