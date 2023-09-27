Последнее Суперлуние 2023 года: Урожайная Луна

Лето завораживающих больших и сияющих полнолуний подходит к концу с последней суперлуной в четверг, 28 сентября. Последняя суперлуна в году, известная как урожайная луна, будет видна после захода солнца.

Урожайная луна названа в честь ее близкого совпадения с осенним равноденствием, которое произошло 23 сентября. Ее часто называют кукурузной луной, символизирующей завершение летнего сбора урожая. Это имеет особое значение для фермеров и заядлых наблюдателей за небом.

Термин «урожайная луна» возник из практики прежних времен, когда у тракторов не было фар. Лунный свет играл решающую роль в обеспечении своевременного сбора урожая с полей.

Суперлуния происходят, когда Луна достигает наибольшей близости к Земле на своей эллиптической орбите, создавая иллюзию увеличенного размера и повышенной яркости. Согласно «Альманаху фермера», суперлуна урожая достигнет своего пика яркости около 6 часов утра по восточному времени в пятницу, 29 сентября, уже взойдя накануне вечером. Это небесное явление продолжит украшать вечернее небо в пятницу.

Суперлуны 2023 года продемонстрировали захватывающую красоту и величие Луны. Хотя это может быть последнее суперлуние в этом году, в будущем у нас будет больше возможностей стать свидетелем этих небесных зрелищ. Так что следите за небом и восхищайтесь чудесами нашей Вселенной.

источники:

- Фермерский альманах

- Новости науки