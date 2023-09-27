CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Последнее Суперлуние 2023 года: Урожайная Луна

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Последнее Суперлуние 2023 года: Урожайная Луна

Лето завораживающих больших и сияющих полнолуний подходит к концу с последней суперлуной в четверг, 28 сентября. Последняя суперлуна в году, известная как урожайная луна, будет видна после захода солнца.

Урожайная луна названа в честь ее близкого совпадения с осенним равноденствием, которое произошло 23 сентября. Ее часто называют кукурузной луной, символизирующей завершение летнего сбора урожая. Это имеет особое значение для фермеров и заядлых наблюдателей за небом.

Термин «урожайная луна» возник из практики прежних времен, когда у тракторов не было фар. Лунный свет играл решающую роль в обеспечении своевременного сбора урожая с полей.

Суперлуния происходят, когда Луна достигает наибольшей близости к Земле на своей эллиптической орбите, создавая иллюзию увеличенного размера и повышенной яркости. Согласно «Альманаху фермера», суперлуна урожая достигнет своего пика яркости около 6 часов утра по восточному времени в пятницу, 29 сентября, уже взойдя накануне вечером. Это небесное явление продолжит украшать вечернее небо в пятницу.

Суперлуны 2023 года продемонстрировали захватывающую красоту и величие Луны. Хотя это может быть последнее суперлуние в этом году, в будущем у нас будет больше возможностей стать свидетелем этих небесных зрелищ. Так что следите за небом и восхищайтесь чудесами нашей Вселенной.

источники:
- Фермерский альманах
- Новости науки

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев