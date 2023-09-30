Черная дыра галактики M87 подтверждает вращение с колеблющейся струей

Ученые подтвердили, что черная дыра в центре галактики M87 вращается, основываясь на колеблющейся струе, наблюдавшейся в течение двух десятилетий. Исследование, проведенное китайским ученым доктором Юйчжу Цуй и опубликованное в журнале Nature, проанализировало данные телескопа с 2000 по 2022 год и обнаружило повторяющийся 11-летний цикл прецессионного движения основания реактивного самолета. Это наблюдение согласуется с предсказаниями Общей теории относительности Эйнштейна, предоставляя доказательства вращения черной дыры.

M87 расположена на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли и содержит сверхмассивную черную дыру, которая в 6.5 миллиардов раз массивнее Солнца. В исследовании использовалась глобальная сеть радиотелескопов для изучения динамики джета и его связи с центральной черной дырой. Джет демонстрировал колебания с амплитудой около 10 градусов, подтверждая вращение черной дыры.

Механизм передачи энергии между сверхмассивными черными дырами, их аккреционными дисками и релятивистскими струями долгое время озадачивал ученых. Это исследование дает представление об этом явлении, демонстрируя, что энергия может быть извлечена из вращающейся черной дыры, что позволяет материалу, окружающему черную дыру, выбрасываться с большой энергией. Вращение сверхмассивных черных дыр, решающий фактор в этом процессе, теперь наблюдалось напрямую.

Исследовательская группа сосредоточилась на M87 из-за ее близости, что позволяет детально наблюдать за областями формирования джетов вблизи черной дыры. Анализируя данные, полученные за последние 23 года, команда обнаружила периодическую прецессионную струю у ее основания, проливая свет на состояние центральной черной дыры.

Исследование также показало, что ось вращения аккреционного диска не совпадает с осью вращения черной дыры, что приводит к образованию прецессионной струи. Это открытие дает недвусмысленное свидетельство того, что сверхмассивная черная дыра в M87 действительно вращается. Это открытие расширяет наше понимание природы сверхмассивных черных дыр и способствует будущим исследованиям в этой области.

В этом исследовании использовались данные более чем 170 эпох наблюдений, полученные с помощью различных радиотелескопов по всему миру, что подчеркивает совместные усилия научного сообщества по расширению наших знаний о динамике черных дыр и теории относительности.

Источники: Природа.

Определения:

Черная дыра: место в космосе, где гравитационное поле настолько сильное, что даже свет не может его покинуть. Существует три категории черных дыр: миниатюрные, звездные и сверхмассивные черные дыры.

Плазма: ионизированный газ, состоящий из положительных ионов и свободных электронов.