Исследование показало, что сверхмассивные черные дыры питаются быстрее, чем ожидалось

Резюме:

Группа ученых обнаружила, что сверхмассивные черные дыры могут иметь ранее неизвестную «службу доставки», которая обеспечивает их газом и пылью, которые они потребляют гораздо быстрее, чем считалось ранее. Эти результаты могут дать представление о том, как эти космические титаны поглощают окружающий материал и влияют на эволюцию галактик. Исследование, основанное на 3D-моделировании с высоким разрешением, показало, что черные дыры могут поглощать газ и пыль в течение нескольких месяцев, а не в течение сотен или тысяч лет. Этот быстрый процесс питания может объяснить быстрые колебания, наблюдаемые в некоторых квазарах, которые являются яркими центрами активных галактик. Моделирование также показало, что внутренняя часть аккреционного диска, откуда исходит большая часть света квазара, разрушается, а затем восполняется, что указывает на более хаотичную среду питания. Кроме того, согласование аккреционных дисков с вращением черной дыры, ранее предполагалось учеными, может быть неточным, что приводит к переосмыслению процесса питания сверхмассивных черных дыр.

Сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца, находятся в центрах большинства галактик. Когда они окружены аккреционными дисками из газа и пыли, они питают квазары — чрезвычайно яркие центры активных галактик. Динамика питания черной дыры была центральным вопросом в физике аккреционного диска, поскольку понимание того, как газ достигает черной дыры, позволит понять долговечность и яркость диска. Моделирование с высоким разрешением с использованием суперкомпьютера Summit показало, что скручивание и разрыв аккреционного диска, вызванное вращением черной дыры, приводит к разделению диска на внутренний и внешний «поддиски». Черная дыра начинает свою трапезу с поглощения газа и пыли во внутреннем диске, в то время как материя внешнего диска заполняет оставшиеся пробелы. Этот процесс поедания, пополнения запасов и повторного приема пищи может длиться несколько месяцев, что приводит к гораздо более высокой скорости кормления, чем предполагалось ранее.

Моделирование команды также бросает вызов предположению о том, что аккреционные диски ориентированы по направлению вращения черной дыры. Газ, питающий эти черные дыры, не обязательно знает о вращении черной дыры, что приводит к более турбулентной и запутанной среде. Эффект Лензе-Тирринга играет важную роль в этом процессе, заставляя аккреционные диски раскачиваться, а внутренняя область вращаться быстрее. Деформация дисковой системы приводит к столкновениям газа из разных регионов, перемещая материал ближе к черной дыре и в конечном итоге вызывая раскол диска. Затем внутренний и внешний диски развиваются отдельно и испытывают различные колебания, напоминающие скорее кольца гироскопа, чем вращающуюся пластину.

Эти новые сведения о скорости питания черных дыр и динамике аккреционных дисков могут иметь значение для понимания эволюции галактик и поведения квазаров. Они бросают вызов предыдущим теоретическим моделям и подчеркивают необходимость дальнейших исследований и наблюдений для полного понимания сложных процессов, происходящих вокруг сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

источники:

– Scientific American – «Сверхмассивные черные дыры – большие хулиганы»

– Северо-Западный университет – «Сверхмассивные черные дыры очень мешают во время еды»