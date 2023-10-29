Астрономы получили беспрецедентный вид закрученной плазменной струи из сверхмассивной черной дыры

Недавнее открытие астрономов предоставило беспрецедентный вид далекой сверхмассивной черной дыры и ее мощной плазменной струи, напоминающей скрученную веревку, устремляющуюся в космос почти со скоростью света. Наблюдение стало возможным благодаря сети радиотелескопов, в том числе космическому телескопу «РадиоАстрон», который работал вместе как антенна размером с Землю, чтобы получить потрясающее изображение.

Астрономы сосредоточили свое внимание на блазаре под названием 3C 279, который является ярким центром галактики, в которой находится питающаяся сверхмассивная черная дыра. Наблюдая за внутренней частью блазара с самым высоким на сегодняшний день разрешением, команда смогла изучить сложные структуры внутри плазменной струи в мельчайших подробностях.

Ученые обнаружили, что вместо однородной и прямой формы эта струя состоит из двух скрученных нитей плазмы, простирающихся на удивительные 570 световых лет от своего источника. Считается, что на эти изгибы и повороты струи влияет гравитационное притяжение центральной черной дыры.

Наблюдения бросают вызов предыдущим теориям и предполагают наличие спирального магнитного поля, которое помогает ограничивать и формировать струю. Считается, что это магнитное поле вращается вокруг струи по часовой стрелке, направляя плазму, движущуюся со скоростью, близкой к скорости света.

Это открытие открывает новые возможности для исследования сложных процессов, окружающих сверхмассивные черные дыры и их джеты. Изучая эти нити, астрономы надеются получить дальнейшее понимание механизмов, которые производят и формируют эти мощные космические явления.

Часто задаваемые вопросы

Что такое блазар?

Блазар — это яркое ядро ​​галактики, содержащее питающуюся сверхмассивную черную дыру. Он излучает мощный свет и известен своей активной струей плазмы.

Что такое плазменная струя?

Плазменная струя — это концентрированный поток горячего ионизированного газа, выбрасываемый из сверхмассивной черной дыры. Эти струи могут простираться на огромные расстояния и двигаться со скоростью, близкой к скорости света.

Как астрономы наблюдали плазменную струю?

Астрономы использовали сеть радиотелескопов, в том числе космический телескоп «РадиоАстрон», для получения изображений внутренней части блазара с высоким разрешением. Объединенные телескопы действовали как антенна размером с Землю, позволяя увидеть беспрецедентный вид плазменной струи.

Что показали наблюдения?

Наблюдения показали, что плазменная струя не является однородной и прямой, а состоит из закрученных нитей. Эти нити дают представление о том, как черная дыра формирует и влияет на плазму в струе.

Каковы последствия открытия?

Открытие предполагает наличие спирального магнитного поля, которое играет роль в удержании и направлении плазмы в струе. Это открывает новые области исследования сложных процессов, происходящих вблизи сверхмассивных черных дыр и их джетов.