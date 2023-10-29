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Астрономы получили беспрецедентный вид закрученной плазменной струи из сверхмассивной черной дыры

ByВики Ставропулу

29 октября, 2023
Астрономы получили беспрецедентный вид закрученной плазменной струи из сверхмассивной черной дыры

Недавнее открытие астрономов предоставило беспрецедентный вид далекой сверхмассивной черной дыры и ее мощной плазменной струи, напоминающей скрученную веревку, устремляющуюся в космос почти со скоростью света. Наблюдение стало возможным благодаря сети радиотелескопов, в том числе космическому телескопу «РадиоАстрон», который работал вместе как антенна размером с Землю, чтобы получить потрясающее изображение.

Астрономы сосредоточили свое внимание на блазаре под названием 3C 279, который является ярким центром галактики, в которой находится питающаяся сверхмассивная черная дыра. Наблюдая за внутренней частью блазара с самым высоким на сегодняшний день разрешением, команда смогла изучить сложные структуры внутри плазменной струи в мельчайших подробностях.

Ученые обнаружили, что вместо однородной и прямой формы эта струя состоит из двух скрученных нитей плазмы, простирающихся на удивительные 570 световых лет от своего источника. Считается, что на эти изгибы и повороты струи влияет гравитационное притяжение центральной черной дыры.

Наблюдения бросают вызов предыдущим теориям и предполагают наличие спирального магнитного поля, которое помогает ограничивать и формировать струю. Считается, что это магнитное поле вращается вокруг струи по часовой стрелке, направляя плазму, движущуюся со скоростью, близкой к скорости света.

Это открытие открывает новые возможности для исследования сложных процессов, окружающих сверхмассивные черные дыры и их джеты. Изучая эти нити, астрономы надеются получить дальнейшее понимание механизмов, которые производят и формируют эти мощные космические явления.

Часто задаваемые вопросы

Что такое блазар?
Блазар — это яркое ядро ​​галактики, содержащее питающуюся сверхмассивную черную дыру. Он излучает мощный свет и известен своей активной струей плазмы.

Что такое плазменная струя?
Плазменная струя — это концентрированный поток горячего ионизированного газа, выбрасываемый из сверхмассивной черной дыры. Эти струи могут простираться на огромные расстояния и двигаться со скоростью, близкой к скорости света.

Как астрономы наблюдали плазменную струю?
Астрономы использовали сеть радиотелескопов, в том числе космический телескоп «РадиоАстрон», для получения изображений внутренней части блазара с высоким разрешением. Объединенные телескопы действовали как антенна размером с Землю, позволяя увидеть беспрецедентный вид плазменной струи.

Что показали наблюдения?
Наблюдения показали, что плазменная струя не является однородной и прямой, а состоит из закрученных нитей. Эти нити дают представление о том, как черная дыра формирует и влияет на плазму в струе.

Каковы последствия открытия?
Открытие предполагает наличие спирального магнитного поля, которое играет роль в удержании и направлении плазмы в струе. Это открывает новые области исследования сложных процессов, происходящих вблизи сверхмассивных черных дыр и их джетов.

By Вики Ставропулу