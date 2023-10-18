Метод суперлинзирования расширяет возможности микроскопов за пределы традиционных возможностей

Физики из Сиднейского университета открыли новую технику, которая позволяет создавать суперлинзы без необходимости использования суперлинзы. Традиционные оптические методы имеют ограничения на возможность изучения объектов из-за дифракционного предела, который определяется волновой природой света. Предел дифракции гласит, что сфокусированное изображение никогда не может быть меньше половины длины волны света, используемого для наблюдения.

Предыдущие попытки преодолеть этот предел с помощью суперлинз препятствовали значительным потерям зрения, в результате чего линзы становились непрозрачными. Однако физики из Сиднейского университета теперь нашли способ добиться суперлинзы с минимальными потерями, полностью исключив суперлинзу.

Исследователи разместили световой зонд подальше от объекта и собрали информацию как с высоким, так и с низким разрешением. Измеряя дальше, зонд не мешал получению данных высокого разрешения. Этот прорыв в суперлинзировании имеет важное значение для различных областей, таких как диагностика рака, медицинская визуализация, археология и судебная медицина.

Используя этап постобработки на компьютере, операция суперлинзы выполнялась после самого измерения. Этот метод избирательно усиливает исчезающие (или исчезающие) световые волны, создавая истинное изображение объекта. Исследователи полагают, что этот метод можно применить для определения содержания влаги в листьях, улучшения методов микрообработки и даже выявления скрытых слоев в произведениях искусства.

Исследователи использовали свет на частоте терагерца, которая находится в области спектра между видимым и микроволновым. Этот диапазон частот предоставляет важную информацию о биологических образцах и может использоваться для анализа структуры белка, динамики гидратации и визуализации рака.

Эта новаторская технология позволяет получать изображения с высоким разрешением, сохраняя при этом безопасное расстояние от объекта и предотвращая искажение изображения. Исследователи ожидают, что этот метод будет интересен всем, кто занимается оптической микроскопией высокого разрешения.

В целом, это открытие открывает двери для прогресса в микроскопии и может оказать существенное влияние на различные области науки и техники.

Источник: Сиднейский университет, Phys.org.