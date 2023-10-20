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Наука

Старые алмазы раскрывают суть цикла суперконтинента

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
Старые алмазы раскрывают суть цикла суперконтинента

В недавнем исследовании ученых из Университета Витватерсранда геохимический анализ и датировка включений в алмазах пролили свет на формирование и миграцию древнего суперконтинента Гондвана. Результаты дают ценную информацию о сложных процессах, которые формируют поверхность Земли.

Соавтор исследования Карен Смит объяснила, что алмазы образовались на больших глубинах под Гондваной, когда суперконтинент покрывал Южный полюс, между 650–450 миллионами лет назад. Вмещающие алмазы породы стали плавучими во время образования алмазов, перенося субдуцированный мантийный материал, а также сами алмазы. Этот материал затем способствовал росту суперконтинента снизу.

Когда примерно 120 миллионов лет назад Гондвана начала распадаться, алмазы, несущие крошечные включения вмещающей породы, были вынесены на поверхность Земли в результате сильных извержений вулканов. Эти извержения, произошедшие на территории современной Бразилии и Западной Африки, совпадают с местами расположения материковых фрагментов Гондваны. Это говорит о том, что алмазы мигрировали по разным частям суперконтинента по мере его расселения, «приклеиваясь» к своим соответствующим основаниям.

Исследование показывает, что алмазы много путешествовали по Земле по вертикали и горизонтали, отслеживая формирование и эволюцию суперконтинента. Эта сложная история также указывает на потенциально новый способ роста континента, поскольку относительно молодой материал прирастал к корням древних фрагментов континента, утолщая и спаивая их вместе.

Алмазы играют уникальную роль в понимании геологических процессов Земли благодаря своей прочности и долговечности. Они являются одними из немногих минералов, которые могут выжить и записать древние циклы создания и разрушения, связанные с суперконтинентами.

Результаты исследования также дают представление о тектонике плит и глубинных геологических процессах. Суперконтиненты, такие как Гондвана, могут влиять на субдукцию глубинных океанических плит, ключевую движущую силу тектоники плит. Понимание этих процессов было сложной задачей, но анализ старых алмазов дает прямое представление о глубинных процессах Земли и их связи с циклом суперконтинента.

источники:
– Университет Витватерсранда

By Габриэль Бота

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