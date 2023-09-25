Формирование Пангеи Ультима может привести к массовому вымиранию через 250 миллионов лет

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что формирование будущего суперконтинента, известного как Пангея Ультима, может привести к вымиранию людей и других млекопитающих через 250 миллионов лет. Это массовое вымирание в первую очередь будет вызвано сильным тепловым стрессом из-за повышенной вулканической активности, более высоких уровней выбросов углекислого газа и более старого Солнца, излучающего больше радиации.

Используя климатическую модель Метеорологического бюро Великобритании и суперкомпьютер Бристольского университета, ученые смогли смоделировать потенциальный климат Пангеи Ультима. Результаты показывают, что глобальная температура может подняться на 15 градусов по Цельсию (до 30 градусов по Цельсию на суше) по сравнению с доиндустриальным уровнем. Такой уровень жары превысит уровень толерантности многих форм жизни, что приведет к серьезному сокращению биоразнообразия.

Одной из главных проблем адаптации к таким экстремальным температурам для млекопитающих, включая человека, является относительно короткий срок их существования на Земле. Млекопитающие добились большого успеха с точки зрения эволюции, но их способность приспосабливаться к сильной жаре может быть слишком медленной, чтобы выжить в эпоху Пангеи Ультима.

Помимо прямого воздействия жары, произойдет также уничтожение растительности, что приведет к серьезным проблемам с продовольствием. Большинство растений испытывают стресс при температуре выше 40 градусов по Цельсию и полностью разрушаются при длительном воздействии температуры 60 градусов по Цельсию. Этот коллапс окажет каскадное воздействие на всю экосистему.

Ведущий автор исследования Александр Фарнсворт из Бристольского университета напоминает нам о преходящей природе нашего существования и предостерегает от того, чтобы климат выходил за рамки того, что мы привыкли терпеть. Он заявляет, что доминирующие виды на Земле зависят от решений, принимаемых планетой и ее климатом, подчеркивая, что то, что придет после людей, может быть чем-то совершенно новым.

Хотя в исследовании признается высокий уровень неопределенности, связанный с такими долгосрочными прогнозами, оно дает ценную информацию о прошлых событиях массового вымирания и факторах, которые способствуют обитаемости на других планетах. Астрономам, сканирующим далекие галактики в поисках потенциальных обитаемых планет, придется учитывать не только близость к звезде и наличие воды, но и тектоническую активность, которая влияет на климат планеты.

В заключение можно сказать, что формирование Пангеи Ультима может иметь катастрофические последствия для жизни на Земле через 250 миллионов лет. Он служит напоминанием о хрупком балансе климата нашей планеты и необходимости борьбы с нынешним климатическим кризисом, чтобы обеспечить долгосрочное выживание как людей, так и других биологических видов.

источники:

– Исследование Nature Geoscience, ведущий автор Александр Фарнсворт, Бристольский университет.