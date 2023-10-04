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Открытие сверхпроводимости: уроки Хайке Камерлинг-Оннеса

ByРоберт Эндрю

Октябрь 4, 2023
Открытие сверхпроводимости: уроки Хайке Камерлинг-Оннеса

Сверхпроводимость, способность электрических токов течь без сопротивления, была впервые открыта голландским физиком Хейке Камерлинг-Оннесом в 1911 году. Это революционное открытие открыло мир научных возможностей и с тех пор привело к прогрессу в различных областях, от аппаратов МРТ до ускорителей частиц. .

Оннес, профессор физики Лейденского университета в Нидерландах, построил современную лабораторию низкотемпературной физики, где проводил свои новаторские эксперименты. Он начал с охлаждения гелия до температуры, близкой к абсолютному нулю, создав среду, в которой произошло неожиданное открытие сверхпроводимости.

8 апреля 1911 года Оннес и его команда измерили электрическое сопротивление ртутной проволоки при чрезвычайно низких температурах. К своему удивлению, они обнаружили, что провод проводит электричество без какого-либо измеримого сопротивления. Это первоначальное наблюдение, хотя и не сразу было принято как доказательство сверхпроводимости, ознаменовало начало новой эры в физике.

В последующих экспериментах Оннес и его команда еще раз подтвердили существование сверхпроводимости. Они стали свидетелями внезапного повышения электрического сопротивления при повышении температуры всего на долю градуса. Такое неожиданное поведение озадачило их, и потребовались месяцы улучшений, чтобы воспроизвести эти результаты и предоставить неопровержимые доказательства сверхпроводимости.

Оннес представил свои открытия на первой Сольвеевской конференции и в конечном итоге получил Нобелевскую премию по физике за свои работы по физике низких температур. Однако оставалась задача найти сверхпроводники, которые могли бы работать при более высоких температурах, близких к комнатной. Работа при чрезвычайно низких температурах, ниже -400 градусов по Фаренгейту (-240 градусов по Цельсию), непрактична для большинства применений.

С момента открытия Оннеса исследователи искали сверхпроводники с более высокими критическими температурами, надеясь раскрыть потенциал для практического применения. Поиски сверхпроводимости при комнатной температуре продолжаются, ученые исследуют различные материалы и подходы.

Наследие Хайке Камерлинг-Оннеса и его открытие сверхпроводимости учат нас важности настойчивости в научных исследованиях. Понимая историю и уроки этого революционного открытия, ученые продолжают расширять границы возможного в области сверхпроводимости.

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By Роберт Эндрю

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