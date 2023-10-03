Открытие сверхпроводимости: уроки Хайке Камерлинг-Оннеса

8 апреля 1911 года голландский физик Хайке Камерлинг-Оннес сделал революционное открытие, которое позже будет названо открытием сверхпроводимости. Он сделал в своем кухонном блокноте пометку: «достаточно близко к нулю», имея в виду электрическое сопротивление, которое он измерил во время эксперимента. Это открытие открыло мир потенциальных научных применений, включая аппараты МРТ и ускорители частиц.

Сверхпроводимость — это редкий квантовый эффект, который позволяет электрическим токам течь без сопротивления в сверхпроводящих проводах. Чтобы сверхпроводники работали, их необходимо охладить до сверхнизких температур. Оннес охладил гелий до температуры, близкой к абсолютному нулю, что подготовило почву для его неожиданного открытия сверхпроводимости.

Оннес построил ведущую в мире лабораторию физики низких температур и начал изучать электропроводность металлов при таких низких температурах. Он начал с ртути и измерил ее электрическое сопротивление. 8 апреля 1911 года его команда перенесла жидкий гелий в измерительный криостат и измерила электрическое сопротивление ртутной проволоки. Именно во время этого эксперимента он написал заметку «достаточно близко к нулю», указывающую на то, что провод проводит электричество без какого-либо измеримого сопротивления.

Однако ученые не смогли принять эту заметку как достаточное доказательство нового открытия. Команда Оннеса провела больше экспериментов в течение нескольких месяцев, прежде чем представить свои результаты на первой конференции Solvay. 26 октября 1911 года они зафиксировали внезапный рост сопротивления, предоставив еще больше доказательств сверхпроводимости. Потребовалось еще три года работы, прежде чем Оннес получил неопровержимые доказательства нулевого сопротивления и сверхпроводимости.

После открытия Оннеса исследователи продолжали исследовать сверхпроводимость при низких температурах. Однако задача заключается в том, чтобы сделать сверхпроводники практичными путем поиска материалов, проявляющих сверхпроводимость при более высоких температурах. Такие исследователи, как К. Алекс Мюллер и Дж. Георг Беднорц, обнаружили сверхпроводимость в оксидах металлов, таких как оксид лантана-бария-меди (LBCO) в 1986 году, наблюдая сверхпроводимость при температуре -397 градусов по Фаренгейту (-238 градусов по Цельсию).

Открытие Оннесом сверхпроводимости и последующие исследования проложили путь к прогрессу в различных областях. Ученые продолжают поиск новых сверхпроводников, которые однажды смогут работать при комнатной температуре, открывая еще больше возможностей для применения в технологии и физике.

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