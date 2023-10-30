Новая сверхпроводящая камера разрушает границы в области съемки при слабом освещении

Прорыв в технологии камер проложил путь к захвату невероятно слабых световых сигналов с беспрецедентной точностью. Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) разработали сверхпроводящую камеру, способную обнаруживать одиночные фотоны, что ранее ограничивалось небольшим количеством пикселей. Однако благодаря инновационным разработкам команда преодолела это ограничение и создала прототип с впечатляющими 400,000 XNUMX пикселей.

Ключом к этому замечательному прогрессу является уникальный дизайн камеры. В отличие от традиционных камер, в которых используются обычные электрические провода, камера NIST оснащена сеткой из ультратонких электрических проводов, охлаждаемых почти до абсолютного нуля. При таких экстремальных температурах ток протекает через эти сверхпроводящие нанопровода без сопротивления, пока фотон не ударяется о провод. Это взаимодействие нарушает сверхпроводимость в месте расположения пикселя, позволяя обнаружить энергию фотона и включить ее в изображение.

Чтобы решить проблему подключения множества охлажденных пикселей к соответствующим проводам считывания, исследователи NIST применили гениальное решение. Они объединили сигналы от нескольких пикселей всего по нескольким проводам для считывания комнатной температуры, что значительно снизило сложность конструкции камеры. Используя свойства сверхпроводящих проводов, команда добилась того, что если фотон попадает в пиксель, он разрушает сверхпроводимость и перенаправляет ток на резистивный нагревательный элемент, подключенный к каждому пикселю. Это отклонение генерирует обнаруживаемый электрический сигнал.

В новой архитектуре камеры используются пересекающиеся массивы сверхпроводящих нанопроводов, расположенных рядами и столбцами. Каждый пиксель соответствует определенной точке пересечения этих нанопроволок. Благодаря одновременному измерению сигналов целых строк или столбцов пикселей вместо записи данных по отдельным пикселям количество необходимых проводов считывания значительно сокращается. Это позволяет использовать более масштабируемый и осуществимый подход к увеличению количества пикселей в камере.

Последствия этого прорыва огромны. Благодаря большему количеству пикселей сверхпроводящая камера открывает множество применений в науке, биомедицинских исследованиях и технологиях. Он перспективен для получения изображений слабых галактик и планет за пределами нашей Солнечной системы, а также для внесения вклада в исследования, в которых используется ближний инфракрасный свет для изучения тканей человека. Кроме того, эту технологию можно адаптировать для квантовых компьютеров на основе фотонов, что позволит проводить точные измерения света в квантовых вычислительных системах.

Продолжая совершенствовать эту революционную камеру, команда NIST стремится повысить ее чувствительность, чтобы улавливать практически каждый входящий фотон. Будущее открывает потенциал для сверхпроводящих однофотонных камер с десятками или сотнями миллионов пикселей, которые произведут революцию в области съемки при слабом освещении.

FAQ

Что такое сверхпроводящая камера?

Сверхпроводящая камера — это тип камеры, в которой используются сверхпроводящие нанопровода, охлажденные до чрезвычайно низких температур, для обнаружения и захвата очень слабых световых сигналов.

Как работает сверхпроводящая камера?

В сверхпроводящей камере ток протекает через сверхпроводящие нанопровода без сопротивления, пока фотон не ударяется о провод, нарушая сверхпроводимость в этом месте пикселя. Это нарушение генерирует электрический сигнал, который можно обнаружить и использовать для создания изображения.

Каковы потенциальные применения сверхпроводящей камеры?

Сверхпроводящая камера имеет широкое применение в науке, биомедицинских исследованиях и технологиях. Его можно использовать для получения изображений слабых галактик и планет за пределами нашей солнечной системы, изучения тканей человека с использованием ближнего инфракрасного света и измерения света в квантовых компьютерах на основе фотонов.

Можно ли увеличить количество пикселей в камере?

Да, количество пикселей в сверхпроводящей камере можно увеличить. Инновационный дизайн, разработанный исследователями NIST, позволяет использовать масштабируемый подход к увеличению количества пикселей, что потенциально может привести к созданию сверхпроводящих камер с десятками или сотнями миллионов пикселей.

Где я могу узнать больше об исследовании?

Исследование, проведенное командой NIST, было опубликовано в журнале Nature. Более подробную информацию можно найти по следующей ссылке: [Статья о природе](https://www.nature.com/articles/s41586-023-06550-2).