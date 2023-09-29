Раскрыта движущая сила земных суперболтов, показывает исследование

Недавнее революционное исследование под руководством физика Авихая Эфраима из Еврейского университета в Иерусалиме раскрыло секрет мощных ударов молний на Земле, известных как «суперболты». Суперболты, которые в тысячу раз сильнее обычных молний, ​​составляют менее одного процента всех ударов молний, ​​но несут около 300 миллиардов вольт по сравнению с обычными 300 миллионами вольт. Эти сверхмощные электрические разряды могут нанести значительный ущерб инфраструктуре и судам.

Исследование было сосредоточено на понимании того, почему суперболты имеют тенденцию группироваться в определенных районах, таких как северо-восточная часть Атлантического океана, Средиземное море и Альтиплано в Перу и Боливии. Анализируя данные о молниях, исследователи определили, что близость между зоной электрического заряда шторма и поверхностью Земли имеет решающее значение для генерации суперболтов. Эта близость создает «горячие точки» над определенными областями океана и высокими горами, где создаются условия, необходимые для создания суперболтов.

Исследователи обнаружили, что более короткое расстояние между зоной зарядки и поверхностью Земли снижает электрическое сопротивление, что позволяет формировать молнии более высокой энергии. Вопреки предыдущим убеждениям, исследование показало, что аэрозоли оказывают незначительное влияние на прочность суперболта. Высота поверхности земли или воды, высота зоны зарядки и температура у верхней и нижней части облака также рассматривались как факторы, влияющие на прочность суперболта.

Исследование выявило три региона, печально известные активностью суперболтов: северо-восточную часть Атлантического океана, Средиземное море и Альтиплано в Перу и Боливии. Эти регионы имеют общую характеристику: минимальное расстояние между зонами зарядки и поверхностью Земли. Это революционное исследование дает первое объяснение образования и распространения суперболтов по всему миру, предлагая понимание того, как изменения климата могут повлиять на появление суперболтов в будущем.

Исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Атмосфера, знаменует собой крупный прорыв и открывает путь для будущих исследований других факторов, которые могут повлиять на формирование суперболтов.

источники:

- Журнал геофизических исследований: Атмосфера