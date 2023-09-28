Суперболты с большей вероятностью поразят ближе к поверхности.

Согласно недавнему исследованию, суперболты, представляющие собой чрезвычайно мощные удары молний, ​​с большей вероятностью возникнут, когда зона зарядки грозовых облаков находится ближе к поверхности суши или океана. Эти условия приводят к образованию «горячих точек» суперболтов над некоторыми океанами и высокими горами. Суперболты составляют менее 1% от общего количества молний, ​​но они примерно в 1,000 раз сильнее обычного удара молнии и могут нанести значительный ущерб инфраструктуре и кораблям.

Исследователи хотели понять, почему суперболты имеют тенденцию группироваться в определенных областях, таких как северо-восточная часть Атлантического океана, Средиземное море и Альтиплано в Перу и Боливии. Они обнаружили, что расстояние между зоной зарядки и поверхностью играет значительную роль в определении силы молнии. Грозовые облака, расположенные ближе к поверхности, позволяют формироваться разрядам с более высокой энергией из-за более низкого электрического сопротивления и более высокого тока.

Исследование дает первое объяснение образования и распространения суперболтов по всему миру. Предыдущие исследования изучали такие факторы, как морские брызги, выбросы судоходных путей и соленость океана, но они могли объяснить лишь часть регионального распределения. Новые результаты предлагают глобальное объяснение «горячих точек» суперболтов.

Понимание взаимосвязи между поверхностным расстоянием и образованием суперболтов поможет ученым предсказать, как изменения климата могут повлиять на появление суперболтов в будущем. Кроме того, дальнейшие исследования будут направлены на изучение других факторов, которые могут способствовать образованию суперболтов, таких как магнитное поле или изменения солнечного цикла.

Источник: Журнал геофизических исследований: Атмосфера.

Определения:

– Суперболты: Чрезвычайно мощные удары молнии, которые примерно в 1,000 раз сильнее обычного удара молнии.

– Зона зарядки: область внутри грозового облака, где происходит электрификация, приводящая к образованию молнии.

– Аэрозоли: мельчайшие частицы, взвешенные в атмосфере, такие как пыль или морская соль.

– Электрическое сопротивление: сопротивление протеканию электрического тока через материал.

– Изменения климата: долгосрочные изменения температуры, осадков, характера ветра и других аспектов климатической системы Земли.

Источники: Журнал геофизических исследований: Атмосфера (2023 г.), Американский геофизический союз.