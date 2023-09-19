Созданный НАСА детектор парниковых газов для инициативы Carbon Mapper близок к запуску

Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) разработала современный спектрометр визуализации, предназначенный для измерения парниковых газов метана и углекислого газа из космоса. Этот прибор стал на шаг ближе к запуску после того, как его доставили в Planet Labs PBC в Сан-Франциско.

Спектрометр визуализации является частью инициативы Carbon Mapper, возглавляемой некоммерческой организацией Carbon Mapper. Это позволит организации выявлять и измерять источники метана и углекислого газа, уделяя особое внимание «суперэмиттерам», которые несут ответственность за значительную часть глобальных выбросов парниковых газов.

Коалиция Carbon Mapper, состоящая из Carbon Mapper, JPL, Planet, Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, Института Роки Маунтин, Университета штата Аризона и Университета Аризоны, работает вместе над этой государственно-частной инициативой по сбору данных о выбросах парниковых газов. .

Визуализирующий спектрометр работает путем измерения длин волн света, отраженного поверхностью Земли и поглощенного газами в атмосфере. Разные газы поглощают свет разной длины, создавая уникальный спектральный «отпечаток пальца», который может идентифицировать визуализирующий спектрометр. Это позволяет проводить точные измерения и количественную оценку выбросов парниковых газов.

Перед интеграцией в спутник «Танагер», разработанный Planet, спектрометр прошел строгие испытания в Лаборатории реактивного движения, чтобы гарантировать его устойчивость в экстремальных условиях космоса. Успешные испытания включали воздействие на спектрометр сильных вибраций и экстремальных температур. Образец метана также использовался для тестирования готового прибора в вакуумной камере, что позволило получить четкий спектральный отпечаток газа.

Запуск спутника со встроенным спектрометром формирования изображения запланирован на начало 2024 года. Инициатива Carbon Mapper направлена ​​на использование данных, собранных этим инструментом, наряду с другими существующими инструментами, такими как спектрометр НАСА для исследования источников минеральной пыли на поверхности Земли (EMIT). на Международной космической станции, чтобы обеспечить комплексное исследование выбросов парниковых газов из точечных источников во всем мире.

Это сотрудничество между правительством, благотворительными организациями и промышленностью является примером того, как инновационные подходы могут привести к исключительным возможностям с потенциалом глобального воздействия.

источники:

– Лаборатория реактивного движения (JPL) – Глоссарий: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– НАСА: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch