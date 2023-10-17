НАСА предупреждает о потенциальной геомагнитной буре при приближении КВМ к Земле

НАСА выпустило предупреждение о потенциальной геомагнитной буре в результате коронального выброса массы (CME), недавно возникшего из солнечного пятна AR3467. Хотя CME не находится на пути прямого столкновения с Землей, эксперты полагают, что он все же может нанести скользящий удар по нашей планете.

Солнечные пятна — это временные явления в фотосфере Солнца, характеризующиеся более низкими температурами и интенсивной магнитной активностью. Эти солнечные пятна соединены областями концентрированной магнитной энергии, называемыми магнитными нитями. 16 октября солнечное пятно AR3467 испытало извержение магнитной нити, выпустившее в космос всплеск энергии.

CME — это мощный всплеск солнечного ветра и магнитных полей, которые поднимаются над солнечной короной или выбрасываются в космос. Эти КВМ могут двигаться к Земле, неся энергичные частицы и потенциально воздействуя на магнитосферу нашей планеты.

Последняя модель НАСА предполагает, что КВМ, возникший в результате извержения солнечного пятна AR3467, может нанести скользящий удар по Земле 19 октября, потенциально вызывая небольшую геомагнитную бурю класса G1. Хотя это считается небольшим штормом, он все же может иметь заметные последствия, такие как сбои в спутниковой связи, незначительные колебания в электросетях и появление красивых полярных сияний в более высоких широтах.

Хотя этот нецелевой КВМ не является серьезной проблемой, НАСА подчеркивает важность регулярного мониторинга солнечной активности. Они используют сеть солнечных обсерваторий для постоянного наблюдения за Солнцем, исследуя различные явления, от его внешней атмосферы до турбулентной поверхности. Миссии НАСА, такие как Обсерватория солнечной динамики, Обсерватория солнечно-земных отношений и Спектрограф визуализации области интерфейса, среди прочих, вносят свой вклад в это постоянное наблюдение за Солнцем.

Источник: SpaceWeather.com.