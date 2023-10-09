Исследуйте космос в обсерватории Тауранга

Обсерватория Тауранга проводит захватывающее мероприятие, приглашающее публику отправиться в космическое путешествие. Вечерняя встреча во вторник будет посвящена достижениям прошлых исследователей космоса и позволит взглянуть на потенциал будущих космических открытий. Если позволит погода, у участников будет возможность рассмотреть ночное небо в телескопы.

Рэйвин Форрест, член Астрономического общества Тауранги, возглавит исследование необыкновенной жизни и достижений «Героев космоса, науки и астрономии». Кроме того, будет проведена увлекательная презентация Солнечной системы Альфа Центавра, наиболее близкой к нашей Солнечной системе.

На мероприятии также будут представлены последние новаторские открытия и миссии таких уважаемых космических агентств, как НАСА, ЕКА и Rocket Lab. Это прольет свет на постоянно развивающуюся область астрономии и исследования космоса.

В течение вечера посетители смогут просмотреть видео и предметы, связанные с астрономией. Также будет опубликована обновленная информация о недавних снимках метеорной камеры Астрономического общества Тауранги.

Если позволит погода, у участников может быть возможность использовать телескопы обсерватории для просмотра сеансов. Встреча начнется в 7.30:5. Входная плата для посетителей составляет XNUMX долларов, вход для участников и детей школьного возраста бесплатный.

Астрономическое общество Тауранги активно ищет людей, заинтересованных в том, чтобы научиться пользоваться телескопами и стать частью команды для ночных наблюдений. Регулярные общественные собрания проводятся во второй и четвертый вторник каждого месяца с февраля по ноябрь.

Приглашаем к участию всех, кто интересуется астрономией в районе Залива Пленти. Доступно дополнительное членство, обеспечивающее бесплатный вход на собрания, доступ к арендованным телескопам и пользование обширной библиотекой. Посетители также могут ознакомиться с ассортиментом одежды общества на астрономическую тематику.

Обсерватория Тауранга расположена в здании спортивно-развлекательного клуба Otumoetai в парке Фергюссон, Тауранга. Не упустите эту уникальную возможность исследовать чудеса космоса!

источники:

– Астрономическое общество Тауранги

- НАСА

– ЕКА

— Ракетная лаборатория