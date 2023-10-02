Завершение индийской миссии «Чандраян-3»: успех среди неудач

Несмотря на усилия по возрождению спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагян», наступление лунной ночи ознаменовало конец индийской миссии «Чандраян-3». Миссия, запущенная Индийской организацией космических исследований (ISRO), достигла исторической вехи, став первой успешной посадкой вблизи южного полярного региона Луны. Однако суровые условия лунной ночи сделали невозможным выживание посадочного модуля и марсохода.

Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагян» завершили запланированный двухнедельный срок пребывания на Луне, проведя новаторские эксперименты и собрав ценные данные. Одним из их выдающихся достижений стала успешная эксплуатация бортовой полезной нагрузки под названием «Поверхностный термофизический эксперимент Чандры» (ChaSTE), которая впервые измерила температуру лунного грунта на разных глубинах.

Успех миссии «Чандраян-3» можно объяснить упорным трудом тысяч ученых и инженеров ISRO. Их преданность делу не только расширила возможности Индии в освоении космоса, но и внесла значительный вклад в глобальные исследования Луны.

Хотя миссия, возможно, и подошла к концу, ее влияние будет продолжаться. Данные, собранные Chandrayaan-3, будут тщательно проанализированы и изучены, чтобы предоставить ценную информацию о южном полярном регионе Луны, который остается относительно неисследованным. Это знаменует собой начало новой эры будущих лунных миссий, поскольку мы узнаем больше об этом увлекательном регионе.

Название «Точка Шив Шакти» было выбрано как дань уважения женщинам-ученым, сыгравшим значительную роль в миссии. Успех миссии отметили во всем мире, подчеркнув невероятные достижения космической программы Индии.

источники:

- Миссия Чандраян-3 ISRO

– Европейская станция в Куру и ISTRAC, Бангалор.

- Поверхностный теплофизический эксперимент Чандры (ChaSTE)

(Источник: https://sourcearticle.com)