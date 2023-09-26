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ISRO оценивает космическую ситуацию вокруг точки L1 для миссии по исследованию Солнца Адитья-L1

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
ISRO оценивает космическую ситуацию вокруг точки L1 для миссии по исследованию Солнца Адитья-L1

Первая индийская миссия по исследованию Солнца, Адитья-L1, в настоящее время находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1) между Солнцем и Землей. Чтобы обеспечить безопасность космического корабля и избежать любых потенциальных сближений с другими соседними космическими кораблями, Индийская организация космических исследований (ISRO) оценила космическую ситуацию вокруг L1. Оценка проводилась при поддержке NASA-JPL (Лаборатории реактивного движения).

Aditya-L1, запущенный 2 сентября 2023 года, является первой индийской миссией, посвященной изучению Солнца, особенно его фотосферы, хромосферы и короны. Завершив 16-дневное пребывание на орбите Земли, космический корабль 1 сентября 18 года отправился в путь к L2023.

Точки Лагранжа, также называемые точками либрации, представляют собой особые места в космосе, где гравитационная сила двух массивных тел, таких как Солнце и Земля, точно соответствует центростремительной силе, необходимой для перемещения небольшого объекта, такого как космический корабль, вместе с ними. . Эти точки выгодны для космических кораблей, поскольку сводят к минимуму коррекцию орбиты и потребность в топливе.

Для комбинаций двух орбитальных тел, таких как системы Солнце-Земля и Земля-Луна, существует пять точек Лагранжа (от L1 до L5). Три точки – L1, L2 и L3 – динамически неустойчивы и лежат на линии, проходящей через центры двух больших тел. С другой стороны, оставшиеся две точки – L4 и L5 – являются стабильными точками и каждая действует как третья вершина равностороннего треугольника, образованного центрами двух больших тел.

Оценивая космическую ситуацию вокруг L1, ISRO стремится обеспечить плавное продвижение Адитьи-L1 к конечному пункту назначения. Эта оценка будет способствовать общему успеху первой индийской миссии по исследованию Солнца.

источники:
– ИСРО
– НАСА-Лаборатория реактивного движения

By Роберт Эндрю

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