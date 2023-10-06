Вмешательство в летний лагерь приводит к более позитивному восприятию способностей девочек к STEM у мальчиков

Исследователи из Йоркского университета разработали краткое вмешательство, которое эффективно улучшает гендерные убеждения мальчиков в науке, технологиях, инженерном деле и математике (STEM). В исследовании, опубликованном в журнале Child Development, приняли участие 667 мальчиков в возрасте от девяти до 15 лет, посещавших летние лагеря STEM.

Мальчикам случайным образом поручили либо вмешательство, либо контрольную беседу с сотрудником, который был студентом STEM. В интервенционной группе сотрудник подтвердил ценности мальчиков, привел примеры того, почему способности девочек к STEM часто недооцениваются, и призвал мальчиков задуматься о своем собственном аналогичном опыте. Контрольная группа участвовала в обсуждении общего опыта лагеря.

Результаты показали, что вмешательство оказало положительное влияние на восприятие мальчиками способностей девочек к STEM. Профессор Дженнифер Стил, соавтор исследования, заявила: «Предоставление убедительных доказательств потенциала девочек в STEM во многом способствовало поощрению мальчиков к формированию более позитивного восприятия своих сверстниц». Вмешательство также привело к тому, что у мальчиков появилось больше друзей-женщин.

Исследователи подчеркнули важность ориентации мальчиков младшего школьного возраста на создание более инклюзивной среды STEM. Изменение восприятия мальчиков на раннем этапе может оказать существенное влияние на выбор девочками курсов STEM в старшей школе и за ее пределами.

Эмили Сир, ведущий исследователь, подчеркнула потенциал этого вмешательства в устранении постоянных препятствий, с которыми женщины сталкиваются в сфере STEM-образования и карьеры. Устраняя гендерные различия в детстве, это может помочь девочкам почувствовать свою принадлежность и добиться успеха в областях STEM.

В целом, это исследование показывает, что кратковременное вмешательство во время летних лагерей может значительно улучшить мнение мальчиков о способностях девочек в области STEM, способствуя созданию более инклюзивной и благоприятной среды для всех учащихся.

источники:

– Йоркский университет (через Phys.org): «Беседы в летнем лагере побуждают мальчиков более позитивно относиться к способностям девочек в STEM» – DOI: 10.1111/cdev.14007