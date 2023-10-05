Успешная трансформация полностью неорганических перовскитов для деформируемой электроники

Исследователи из Городского университета Гонконга (CityU) достигли крупного прорыва в области деформируемой электроники и энергетических систем, успешно преобразовав полностью неорганические перовскиты при комнатной температуре без ущерба для их функциональных свойств. Перовскиты — это класс полупроводников, которые привлекли значительное внимание в области преобразования энергии и оптоэлектроники благодаря своим исключительным характеристикам и повышенной устойчивости к окружающей среде.

Обычно неорганические полупроводники хрупкие и их трудно обрабатывать, что ограничивает их применение в оптоэлектронных устройствах, которым необходимо выдерживать механические нагрузки и деформации. Чтобы преодолеть это ограничение, исследовательская группа под руководством профессора Чэнь Фу-Ронга и профессора Джонни Хо Чунг-ина из CityU изучила деформируемость полностью неорганических перовскитов. Они обнаружили, что перовскитам можно придавать различную геометрию, сохраняя при этом их функциональные свойства, что является беспрецедентным достижением для обычных неорганических полупроводников.

Исследователи синтезировали монокристаллические микростолбики CsPbX3 (где X могут быть ионами Cl, Br или I) и подвергли их экспериментам по сжатию. Они наблюдали непрерывное скольжение частичных дислокаций по множественным системам скольжения в кристаллической решетке, что позволяет микростолбикам деформироваться в различные формы без разрушения. Зона деформации в кристаллической решетке перовскита продемонстрировала неповрежденные функциональные свойства, что доказывает потенциал этих материалов для деформируемой оптоэлектроники.

Далее команда провела электронный и структурный анализ, чтобы понять основной механизм способности к морфингу. Они определили энергетический барьер с низким скольжением и прочные связи Pb-X как ключевые факторы, которые поддерживают структурную целостность кристалла, одновременно допуская легкое скольжение. Ширина запрещенной зоны кристаллической решетки CsPbX3 после деформации не изменилась, что указывает на сохранение электронной структуры материала.

Этот прорыв открывает путь к разработке и производству инновационных энергетических устройств и деформируемой электроники. Полученные результаты имеют важное значение для изучения других пластичных полупроводников с аналогичными свойствами.

Источник: Городской университет Гонконга.

Ссылка: Сяокуй Ли и др., «Мультислиповое морфирование полностью неорганических перовскитов», Nature Materials (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01631-z