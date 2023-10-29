Новое исследование показывает роль подледных разрядов в ускорении отступления ледников Антарктики

Исследователи из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что подледные разгрузки — талая вода, вытекающая в море из-под антарктических ледников, — заставляют их терять лед более быстрыми темпами, чем считалось ранее. Это новаторское исследование, в котором моделировалось влияние подледниковых разгрузок на отступление двух ледников в Восточной Антарктиде, показало, что оно увеличило вклад ледников в повышение уровня моря на 15.7%, подняв его с 19 миллиметров до 22 миллиметров к 2300 году. .

Рассматриваемые ледники Восточной Антарктики, известные как Денман и Скотт, в настоящее время содержат достаточно льда, чтобы потенциально вызвать повышение уровня моря почти на 1.5 метра (5 футов). Однако текущие прогнозы повышения уровня моря, в том числе прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), не учитывают воздействие подледниковых разгрузок. Это упущение означает, что существующие прогнозы могут недооценивать темпы глобального повышения уровня моря в ближайшие десятилетия.

Исследователи подчеркнули важность точного прогнозирования глобального повышения уровня моря для благополучия прибрежных сообществ. «Миллионы людей живут в низменных прибрежных зонах, и мы не можем должным образом подготовить наши сообщества без точных прогнозов повышения уровня моря», — сказал Тайлер Пелле, ведущий автор исследования.

Подледниковая талая вода образуется, когда лед тает у подножия ледников и вытекает в море. Считается, что этот выброс ускоряет таяние шельфового ледника за счет привнесения дополнительного тепла океана в полость под плавающим льдом. Возникающее в результате отступление ледников способствует общему повышению уровня моря.

Соавтор исследования Джамин Гринбаум подчеркнул важность исследования и подчеркнул необходимость принятия мер против выбросов парниковых газов. В сценарии с низкими выбросами их модель продемонстрировала, что ледники отступают не так резко, что предотвращает безудержный вклад в повышение уровня моря. «Если здесь и есть история конца света, то это не подледный выброс», — заявил Гринбаум. «Настоящая история конца света по-прежнему связана с выбросами, и человечество обладает силой решить эту проблему».

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое подледный разряд?

Ответ: Подледниковый сток – это талая вода, вытекающая в море из-под ледников.

Вопрос: Как подледные разгрузки влияют на отступление ледников?

Ответ: Подледный выброс ускоряет таяние шельфовых ледников, привнося дополнительное океанское тепло в полость под плавающим льдом.

Вопрос: Учитывают ли нынешние прогнозы повышения уровня моря подледный сток?

Ответ: Нет, многие существующие прогнозы, в том числе МГЭИК, не учитывают влияние подледниковых разгрузок.

Вопрос: Означает ли это, что глобальное повышение уровня моря можно недооценивать?

Ответ: Да, это исследование предполагает, что текущие прогнозы могут неточно отражать темпы будущего повышения уровня моря.

Вопрос: Какие действия могут смягчить воздействие подледных выбросов?

Ответ: Сокращение выбросов парниковых газов имеет решающее значение для смягчения общего воздействия отступления ледников, вызванного подледными выбросами.