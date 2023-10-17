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Наука

Субальпийские леса в северных Скалистых горах демонстрируют устойчивость к огню

ByГабриэль Бота

Октябрь 17, 2023
Субальпийские леса в северных Скалистых горах демонстрируют устойчивость к огню

Недавнее исследование, проведенное научным сотрудником Северо-Центрального центра адаптации к климату (NC CASC), выявило устойчивость субальпийских лесов в Северных Скалистых горах к лесным пожарам. В ходе исследования были проанализированы керны озерных отложений субальпийского озера в Монтане, что позволило получить представление о восстановлении этих лесов за период 4,800 лет.

Вопреки ожиданиям, исследование показало, что не было четкой разницы в реакции экосистем на прошлые пожары в зависимости от периодов влажного или засушливого климата. Вместо этого исследователи наблюдали высокую степень изменчивости записей, которая ранее не была продемонстрирована.

Исследование поднимает вопросы о будущей устойчивости этих лесов перед лицом изменения климата. Из-за все более высоких температур и более засушливых условий нынешние климатические условия выходят за рамки диапазона изменчивости, наблюдавшегося в последние тысячелетия.

Традиционно ученые полагались на записи годичных колец, чтобы понять историю лесных пожаров. Однако в субальпийских лесах пожары случаются нечасто, в среднем с интервалом от 100 до 250+ лет. Эти пожары часто приводят к гибели большинства деревьев, а также к потере исторических записей, хранящихся на деревьях.

Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи обратились к кернам озерных отложений как к естественным архивам. Эти керны содержат записи, датируемые тысячами лет, по сравнению с столетиями, зафиксированными годичными кольцами. Осадок содержит индикаторы прошлых экосистем, такие как пыльца и древесный уголь.

Это исследование основано на предыдущих исследованиях, в ходе которых были получены долгосрочные данные о субальпийских озерах в Монтане и Айдахо, что позволило выявить обширную ландшафтную историю пожаров в регионе. Результаты показывают, что нынешняя пожарная активность все еще находится в пределах изменчивости, наблюдавшейся за последние 2,500 лет.

Хотя субальпийские леса в Северных Скалистых горах в прошлом показывали устойчивость к пожарам, ожидается, что продолжающееся изменение климата приведет к более широкому распространению пожаров. Эта тенденция уже наблюдалась в других регионах, например, на юге Скалистых гор.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как эти леса адаптируются к будущим режимам пожаров и потенциальному воздействию на их экологическую динамику.

Источник: Университет Колорадо в Боулдере.

By Габриэль Бота

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