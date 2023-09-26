Новое историческое открытие: космический телескоп Джеймса Уэбба заснял самое дальнее в истории кольцо Эйнштейна

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал невероятное открытие, засняв кольцо Эйнштейна, которое является самым дальним примером из когда-либо наблюдавшихся. Это редкое явление, предсказанное теорией относительности Альберта Эйнштейна, возникает, когда гравитация массивного объекта на переднем плане искажает пространство-время вокруг него, в результате чего свет от более удаленных объектов кажется искривленным и деформированным при наблюдении с Земли.

Недавно открытое кольцо Эйнштейна, названное JWST-ER1, расположено на расстоянии 21 миллиарда световых лет от Земли и окружает плотную галактику, которая до сих пор окутана тайной. Обычно гравитационно-линзированные объекты образуют дуги или частичные кольца, но настоящее кольцо Эйнштейна образует полный круг, что происходит только тогда, когда удаленный объект, объект на переднем плане и наблюдатель идеально выровнены.

JWST-ER1 состоит из двух частей: JWST-ER1g, компактной галактики, служащей объектом переднего плана, и JWST-ER1r, света более далекой галактики, образующего светящееся кольцо. JWST-ER1g находится на расстоянии около 17 миллиардов световых лет от Земли, а JWST-ER1r — еще на 4 миллиарда световых лет. Это открытие превосходит предыдущий рекорд самого дальнего обнаруженного линзирующего объекта, который находился на расстоянии примерно 14.7 миллиардов световых лет.

Полное кольцо JWST-ER1 позволило исследователям рассчитать массу линзирующей галактики, изучив величину вызванных ею искажений пространства-времени. Результаты показали, что галактика обладает массой, эквивалентной примерно 650 миллиардам солнц, что делает ее необычайно плотной для своего размера. Хотя часть этой дополнительной массы можно отнести к темной материи, которая составляет большую часть материи во Вселенной, все еще остается необъяснимая масса, которую нельзя объяснить только звездами или темной материей.

Ученые предполагают, что эти древние галактики одинаковой плотности могут содержать большее количество темной материи или большее количество звезд малой массы по сравнению с более молодыми галактиками. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы пролить свет на эту интригующую тайну.

Открытие кольца Эйнштейна JWST-ER1 пополнило растущий список новаторских наблюдений, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба. Этот передовой инструмент не только запечатлел самую далекую звезду, когда-либо обнаруженную, но также предоставил бесценную информацию о самых старых галактиках Вселенной с помощью гравитационного линзирования. Поскольку мы с нетерпением ждем новых открытий, JWST продолжает расширять границы человеческих знаний и понимания космоса.

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