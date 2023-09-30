ОАЭ наслаждаются последним суперлунием года

Ночное небо над ОАЭ и остальным миром в пятницу было освещено впечатляющей суперлуной. Это было четвертое и последнее суперлуние в году, что сделало его особенно захватывающим событием для заядлых наблюдателей за небом. Жителям не потребовалось никакого специального оборудования, чтобы увидеть великолепие этой большей, чем обычно, полной Луны, поскольку она казалась на пять процентов больше и на 13 процентов ярче, чем среднее полнолуние.

В Астрономическом центре Аль-Турайя в Дубае состоялось мероприятие, на котором энтузиасты могли собраться и оценить небесное зрелище. Дубайская астрономическая группа (DAG) предоставила телескопы для более детального изучения суперлуны, а также организовала лекции и фотосессии для заинтересованных участников.

Итак, что же такое суперлуна? По данным DAG, это происходит, когда полная Луна достигает ближайшей к Земле точки на своей эллиптической орбите, известной как перигей. Эта близость придает Луне необычно больший видимый размер, если смотреть с Земли.

Интересно, что именно эту суперлуну еще называют Урожайной Луной. Сроки его возникновения совпадают с началом осеннего сезона. До широкого распространения электричества фермеры полагались на свет Луны, который помогал им собирать урожай в ночное время. Яркость Урожайной Луны была особенно значительной осенью, когда урожай был самым большим.

Явление суперлуны приносит удивление и радость наблюдателям за небом по всему миру. Будь то наблюдение в телескоп или просто восхищение естественной красотой Луны, суперлуна служит напоминанием о чудесах Вселенной, которые нас окружают.

источники:

– Khaleej Times: [вставить исходную статью]

– Дубайская астрономическая группа (DAG) [вставить URL]

– Космическое агентство США НАСА [вставить URL]