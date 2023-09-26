Потрясающая фотография восхода луны над маяком Хук вошла в шорт-лист конкурса астрофотографии

Замечательный снимок кроваво-красной луны, восходящей над маяком Хук, сделанный фотографом Томом О'Хэнлоном, вошёл в шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года» Королевского музея в Гринвиче. О'Хэнлон, проживающий в Оффали, Ирландия, сделал эту захватывающую фотографию с расстояния 5.3 километра в гольф-клубе Dunmore East.

На 15-й год своего существования конкурс получил тысячи заявок из 64 стран мира. Изображение О'Хэнлона под названием «Восход луны над головой Крюка» в настоящее время экспонируется в Национальном морском музее в Лондоне как часть выставки, на которой представлены другие исключительные изображения, вошедшие в шорт-лист.

Фотография О'Хэнлона не только будет представлена ​​на выставке, но и включена в официальную книгу конкурса, изданную Коллинзом совместно с Королевскими музеями Гринвича. Книгу можно приобрести исключительно в музее и онлайн.

Выразив радость от попадания в шорт-лист, О'Хэнлон заявил: «Для меня невероятная честь быть признанным среди лучших астрофотографов мира. Это изображение потребовало тщательного планирования, и я благодарен, что смог запечатлеть его именно так, как я себе представлял. Я с нетерпением жду возможности присутствовать на официальном открытии выставки в Лондоне».

Изображение демонстрирует потрясающую красоту восхода луны над маяком Хук, залитого темно-красным оттенком. Успешное выполнение О'Хэнлоном этой фотографии подчеркивает его мастерство и преданность искусству астрофотографии.

источники:

- Новый Росс Стандарт

– Астрономический фотограф года в Королевском музее Гринвича

– Национальный морской музей, Лондон