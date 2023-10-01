Красота глубокого космоса: снимок туманности Душа

Космический телескоп Хаббл снова предоставил нам потрясающее изображение, раскрывающее завораживающую красоту глубокого космоса. На этой последней фотографии мы видим яркие цвета туманности, напоминающие осенние листья. Регион, находящийся в фокусе, известен как Вестерхаут 5 или туманность Душа, расположенный на расстоянии ошеломляющих 7,000 световых лет от нас.

Эмиссионные туманности, такие как Вестерхаут 5, известны своими завораживающими цветами и замысловатыми формами. Эти визуальные чудеса являются результатом ионизации газа, вызванной интенсивным излучением горячих ярких звезд. Когда эти массивные звезды рождаются и испускают мощные всплески радиации и звездных ветров, они одновременно очищают близлежащий материал, предотвращая образование новых звезд в непосредственной близости. Этот процесс создает пустые карманы внутри туманности и одновременно сближает оставшийся газ, образуя более плотные области, где могут принять форму новые звезды.

Одной из поразительных особенностей этого изображения является наличие интересной особенности, называемой свободно плавающей испаряющейся газовой глобулой (frEGG). Эта темная и вытянутая область в форме головастика, расположенная в верхней центральной левой части фотографии, устойчива к ионизирующему излучению, воздействующему на окружающий газ. Внутри этого плотного кармана газа по мере увеличения плотности и повышения температуры в конечном итоге могут образовываться новые звезды, создавая идеальную среду для развития протозвезды.

Космический телескоп «Хаббл», созданный в результате сотрудничества НАСА и ЕКА, постоянно предоставляет замечательные изображения, которые не только восхищают нас своей красотой, но и способствуют нашему пониманию необъятности и сложности Вселенной.

источники:

– Космический телескоп НАСА/ЕКА «Хаббл»