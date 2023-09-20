Взгляд в темноту: ShadowCam НАСА обнаруживает скрытый кратер на Луне

НАСА создало замечательное изображение давно скрытого кратера на Луне, используя комбинацию фотографий с двух разных камер. Кратер, известный как кратер Шеклтон, расположен на южном полюсе Луны, где из-за наклона Луны солнечный свет получают только самые высокие хребты и вершины. Этот регион, по большей части окутанный тьмой, представляет собой возможность создания «холодных ловушек», где вода или лед потенциально могут существовать скрытыми от Солнца.

Кратер Шеклтон — загадочное царство, которое ученые стремятся исследовать дальше, поскольку оно кажется идеальным местом для присутствия воды в форме льда. В средней части кратера наблюдаются чрезвычайно низкие температуры, не превышающие -173 ° C (или -280 ° F). Если водяной пар, образовавшийся в результате столкновения древней кометы, присутствует, он, скорее всего, будет заморожен и потенциально скрыт под поверхностью.

Чтобы исследовать возможность наличия на Луне водяного льда, китайские астрономы планируют развернуть мини-летающий зонд и пробурить кратер Шеклтон в 2026 году. Тем временем НАСА использует специализированное устройство, известное как ShadowCam, чтобы заглянуть в вечную тьму.

ShadowCam, запущенная на корейском лунном спутнике в августе 2022 года, более чем в 200 раз более светочувствительна в затененных регионах по сравнению с другими лунными камерами. Он делает снимки темной лунной поверхности, используя «земной свет», то есть солнечный свет, отраженный от нашей планеты и освещающий Луну. Кроме того, он использует отражения солнечного света от лунных гор и хребтов.

Однако ShadowCam сталкивается с проблемами при визуализации ярких областей из-за перенасыщенности. Чтобы преодолеть эту проблему, команда ShadowCam разработала решение, создав мозаику изображений. Заменяя переэкспонированные области фотографиями с других лунных камер на орбите, можно получить полную визуальную карту местности и геологических особенностей как самых ярких, так и самых темных частей Луны.

Это захватывающее дух открытие знаменует собой значительный шаг к пониманию тайн, хранящихся в темных уголках Луны. Поскольку каждая камера оптимизирована для конкретных условий освещения, комбинированные изображения создают беспрецедентное представление о топографии и особенностях Луны. ShadowCam НАСА продолжает свою миссию по раскрытию секретов, спрятанных в глубинах нашего соседнего спутника.

Определения:

1. Кратер Шеклтон: кратер, расположенный на южном полюсе Луны, склонный к затененным областям и потенциальной среде обитания водяного льда.

2. ShadowCam: специализированная камера, выпущенная НАСА для захвата изображений темных областей Луны с использованием отражений земного и солнечного света.

источники:

– Оригинальная статья: НАСА

– Определения, взятые из общих знаний