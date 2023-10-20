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Космический корабль «Юнона» показал потрясающие изображения спутников Юпитера

ByВики Ставропулу

Октябрь 20, 2023
Космический корабль «Юнона» показал потрясающие изображения спутников Юпитера

Космический корабль НАСА «Юнона» сделал захватывающие снимки спутника Юпитера Ио, демонстрирующие его вулканическую активность. Ио, самое вулканическое небесное тело Солнечной системы, известно своими постоянными взрывами и является самой внутренней луной Юпитера. Юнона, которая изучает Юпитер и его спутники более семи лет, недавно завершила свой 55-й виток, во время которого получила изображения Ио крупным планом.

На изображениях Юноны изображена изрытая вулканическая поверхность Ио, а на 15 кадрах показаны различные регионы Луны. На этих изображениях, сделанных Джейсоном Перри из Университета Аризоны, также видны вулканические шлейфы в нижней части кадров. Космический корабль подошел на расстояние 7,260 миль к поверхности Ио, дав ученым детальный взгляд на интригующие геологические особенности Луны.

Вулканическая активность Ио связана с приливным нагревом, вызванным постоянным растяжением Луны из-за мощного гравитационного притяжения Юпитера. По оценкам ученых, более 150 вулканов на Ио активно извергаются в любой момент времени. Данные, собранные «Юноной», будут способствовать пониманию вулканических процессов на Ио и помогут в планировании будущих миссий по исследованию спутников внешней Солнечной системы.

Первоначально рассчитанный на 32 витка, замечательные характеристики "Юноны" привели к продлению миссии до 2025 года. Эти расширенные операции позволяют "Юноне" продолжить исследование спутников Юпитера, предоставляя ценную информацию о составе и активности этих далеких миров. Изображения, полученные «Юноной», послужат ценным ресурсом для предстоящих миссий, таких как Europa Clipper НАСА, запуск которого запланирован на ближайшее время, и исследователь ледяных лун Юпитера (JUICE) Европейского космического агентства, который планирует исследовать Европу, Ганимед и Каллисто в ближайшем будущем. начало 2030-х годов.

источники:
– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/SwRI/MSSS/Кевин М. Гилл
– НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт / SwRI / MSSS / Джейсон Перри

By Вики Ставропулу

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