Поразительное изображение, полученное спутником НАСА DSCOVR, показывает кольцевое солнечное затмение на расстоянии в миллион миль

Камера НАСА EPIC (Камера полихроматической визуализации Земли), установленная на борту спутника DSCOVR (Обсерватория глубокого космического климата), сделала потрясающее изображение кольцевого солнечного затмения с расстояния в миллион миль. На изображении показана затемненная область над Соединенными Штатами, вызванная тенью Луны, проходящей между Землей и Солнцем.

DSCOVR, которым совместно управляют НАСА, НОАА и ВВС США, был запущен SpaceX в 2015 году. Его основная задача — мониторинг солнечного ветра для прогнозов космической погоды, но он также делает снимки Земли. Спутник расположен в точке Лагранжа 1, гравитационно-стабильной зоне примерно в миллионе миль от Земли.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Земля, Луна и Солнце выравниваются таким образом, что создается лунная тень и «огненное кольцо». В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, во время кольцевого солнечного затмения Луна лишь частично закрывает солнечный диск, создавая вокруг него яркое кольцо. Это явление обычно называют «огненным кольцом».

Пик кольцеобразного солнечного затмения был виден только вдоль узкой полосы, протянувшейся через девять штатов США, от Орегона до Техаса. Части Центральной и Южной Америки также смогли стать свидетелями этого события. Для безопасного наблюдения затмения требовалось использование специальных очков или телезрителей.

Изображение, полученное имидж-сканером EPIC, предлагает уникальную и захватывающую перспективу кольцевого солнечного затмения, демонстрируя невероятную красоту и небесные чудеса нашей Вселенной.

источники:

- НАСА

– НОАА

- ВВС США