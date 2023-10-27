Понимание генетической адаптации морских анемонов к выживанию в глубоководных гидротермальных жерлах

Глубоководные гидротермальные источники — одна из самых экстремальных и негостеприимных сред на Земле. Тем не менее, многие удивительные и уникальные организмы приспособились к жизни в этих суровых условиях. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, пролило свет на генетическую адаптацию определенного вида актиний, Alvinactis idsseensis sp. nov., что позволяет ему выживать вблизи глубоководных гидротермальных источников.

Предыдущие исследования показали, что жизнь вблизи гидротермальных источников требует адаптации к экстремальному давлению, темноте, высоким температурам и выбросам токсичных химических веществ. Исследователи стремились глубже понять эти адаптации, изучая гены морских существ, населяющих эту среду.

Сосредоточившись на A. idsseensis, доминирующем виде актиний, обитающих вблизи гидротермальных источников, исследователи провели геномный анализ этого существа. Одним из примечательных открытий было то, что анемон обладал 13 генами перехода митохондриальной проницаемости (MTP). Эти гены участвуют в детоксикации тяжелых металлов и помогают организмам усваивать такие токсины.

Чтобы изучить защитную роль этих генов, исследователи ввели два из них в образцы дрожжей и подвергли их воздействию высоких уровней марганца. Эксперимент показал, что эти гены действительно обеспечивают защиту от отравления металлами, что подчеркивает их важность для выживания морских анемонов в гидротермальной среде.

Эти результаты способствуют нашему пониманию удивительных адаптаций, проявляемых организмами в экстремальных средах обитания. Изучая гены морских анемонов, исследователи могут получить ценную информацию о механизмах, которые позволяют жизни сохраняться в глубоком море. Эти знания могут иметь более широкое значение для понимания границ жизни на нашей планете и потенциального открытия новых стратегий решения экологических проблем.

FAQ

Вопрос: Что такое гидротермальное жерло?

Ответ: Гидротермальное жерло — это трещина на морском дне, из которой в результате вулканической активности в окружающую воду выбрасываются горячие, богатые минералами жидкости.

Вопрос: Как организмы выживают вблизи гидротермальных источников?

Ответ: Организмы, населяющие гидротермальные источники, выработали различные приспособления, позволяющие противостоять экстремальным условиям, включая специализированные ферменты для метаболизма токсинов, термостойкие белки и уникальные физиологические механизмы.

Вопрос: Зачем изучать морские анемоны?

Ответ: Морские анемоны являются интересным объектом для исследований, поскольку они представляют собой уникальную группу организмов, которые успешно адаптировались к разнообразным средам, включая гидротермальные источники. Изучая их гены, ученые могут получить представление о генетической основе этих адаптаций.