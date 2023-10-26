Новый взгляд на распространение волн актина: раскрытие механизма движения клеток

Актиновые нити играют решающую роль в цитоскелете эукариотических клеток, влияя на форму, полярность и движение клеток. Недавние исследования открыли захватывающее понимание феномена «актиновых волн» — волнообразной динамики актиновых нитей, которые распространяются внутри клеток — проливая свет на лежащую в основе архитектуру и механизм движения клеток.

Ранее было известно, что актиновые волны возникают в различных типах клеток и участвуют в таких процессах, как миграция клеток, адгезия, цитокинез и нейрогенез. Однако точный механизм распространения этих волн остался неизвестным.

Группа исследователей под руководством Гюнтера Гериша и Марион Яснин из Института биохимии Макса Планка в Мартинсриде, Германия, использовала передовые методы визуализации для изучения распространения актиновых волн в клетках Dictyostelium. С помощью криоэлектронной томографии in situ и подготовки образцов крио-фокусированным ионным пучком команда получила 3D-визуализацию белков актина в их естественной клеточной среде с высоким разрешением.

Их результаты показали, что актиновые волны распространяются посредством механизма, включающего полимеризацию актина, стимулируемую белками, называемыми комплексом Arp2/3. Эта полимеризация приводит к ответвлению новых нитей от существующих. Важно отметить, что исследователи заметили, что зарождение нитей, а не удлинение, по-видимому, является основным механизмом распространения волн.

Более того, изучая организацию ветвей актина и их связь с прикрепленной к субстрату клеточной мембраной, по которой распространяются волны, команда обнаружила, что комплекс Arp2/3 способствует зарождению филаментов по направлению к мембране. Материнские нити в основном растут параллельно мембране, а дочерние нити обращены к мембране.

Эти наблюдения привели к предложению нового механизма распространения волн. Полимеризация актина на мембране стимулируется такими факторами, как VASP, который взаимодействует с комплексом Arp2/3, образуя филаменты, из которых происходит разветвление. По мере распространения волны формируются новые поколения филаментов и палаточных массивов, способствуя упорядоченному развитию актиновой сети.

Эти результаты дают ценную информацию о сложном процессе распространения актиновых волн и способствуют нашему пониманию движения клеток. Дальнейшие исследования в этой области могут открыть новые возможности для терапевтических вмешательств, направленных на клеточные процессы, зависящие от динамики актина.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое актиновые волны?

Актиновые волны относятся к волнообразной динамике актиновых нитей внутри эукариотических клеток. Эти волны играют решающую роль в регулировании формы, полярности и движения клеток.

В каких процессах участвуют актиновые волны?

Было обнаружено, что волны актина участвуют в различных клеточных процессах, включая миграцию клеток, адгезию, цитокинез и нейрогенез.

Каков механизм распространения актиновых волн?

Недавние исследования показывают, что актиновые волны распространяются посредством механизма, включающего полимеризацию актина, стимулируемую такими белками, как комплекс Arp2/3. Новые нити ответвляются от существующих, способствуя волнообразному распространению.

Как изучалась архитектура актиновых волн?

Исследователи использовали передовые методы визуализации, в том числе криоэлектронную томографию in situ и подготовку образцов криосфокусированным ионным лучом, чтобы визуализировать актиновые белки в их естественной клеточной среде. Это позволило детально понять организацию и расположение актиновых филаментов при распространении волн.