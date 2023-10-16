Исследование предупреждает о рисках, связанных с нанопластиками и металлами в пресноводных экосистемах

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Коимбры, пролило свет на опасность загрязнения пресноводных экосистем нанопластиками и металлами. Опубликованное в журнале Environmental Pollution исследование под названием «Модулирует ли функционализированные нанопластики клеточные и физиологические реакции водных грибов на металлы?» указывает на то, что функционализация поверхности нанопластиков может усиливать адсорбцию металлов, тем самым влияя на воздействие металлов на водные грибы.

Исследование подчеркивает потенциальные последствия совместного загрязнения нанопластиками и металлами в пресноводной среде. Это подчеркивает важность понимания совокупного воздействия загрязнителей на организмы, учитывая их неизбежное сосуществование. Пресные воды, выступающие в качестве границы между наземными и водными средами, особенно уязвимы к загрязнениям. Горнодобывающая деятельность способствует присутствию металлов в пресноводных системах, усугубляя сосуществование металлов с появляющимися загрязнителями, такими как нанопластики.

Нанопластики, представляющие собой фрагменты пластика размером менее 1,000 нанометров, обычно используются в таких отраслях, как фармацевтика, косметика и чистящие средства. В этом исследовании в центре внимания были водные гифомицеты. Эти грибы играют решающую роль в разложении органических веществ в небольших водотоках и способствуют передаче энергии и питательных веществ по пищевой цепи.

Лабораторные испытания проводились с использованием двух типов нанопластиков: обычного полистирола и карбоксилатов в реальных концентрациях. Результаты показали, что совместное воздействие на водного гифомицета Articulospora тетракладии нанопластиков, меди и функционализированных нанопластиков с медью приводило к окислительному стрессу и разрыву мембраны. Кроме того, лечение функционализированными нанопластиками в сочетании с медью продемонстрировало больший клеточный ответ и подавило рост грибков.

Это исследование дополняет растущий объем исследований, касающихся загрязнения водных экосистем микро- и нанопластиками. Предыдущие исследования показали высокий уровень микропластика в эстуариях и накопление устойчивых к антибиотикам бактерий, связанных с микропластиком в водных системах. Это служит еще одним предупреждением о пагубном воздействии загрязнителей на здоровье и функционирование пресноводных экосистем.

Источники: Университет Коимбры.