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Проливая свет на темную материю: могут ли пульсары обнаружить неуловимые аксионы?

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Проливая свет на темную материю: могут ли пульсары обнаружить неуловимые аксионы?

Темная материя, загадочная невидимая субстанция, составляющая значительную часть нашей Вселенной, долгое время ускользала от обнаружения учеными. Фактически, по оценкам, ошеломляющие 85% материи во Вселенной состоят из темной материи. Хотя о ее существовании известно благодаря гравитационному воздействию на другие астрономические объекты, ученые все еще желают получить более прямые доказательства присутствия темной материи и лучшее понимание ее истинной природы.

Ясно одно: темная материя не может состоять из того же типа материи, с которым мы знакомы. Если бы это было так, темная материя демонстрировала бы поведение, подобное обычной материи, образуя звезды и излучая свет. В темной материи должно быть что-то особенное, что-то, что слабо взаимодействует с известными частицами и остается неуловимым.

Одним из потенциальных кандидатов на роль темной материи является гипотетическая частица, известная как аксион. Первоначально введенный в 1970-е годы для объяснения несоответствия в разделении положительных и отрицательных зарядов внутри нейтрона, аксионы теоретически очень слабо взаимодействуют с обычным веществом. Это взаимодействие или его отсутствие может объяснить, почему аксионы так и не были обнаружены.

Недавние исследования показывают, что пульсары, быстро вращающиеся нейтронные звезды, могут быть ключом к обнаружению аксионов и, следовательно, темной материи. Пульсары, известные тем, что излучают яркие лучи радиоволн, обладают чрезвычайно сильными электромагнитными полями. Если аксионы существуют, они могут производиться массово в присутствии этих полей и впоследствии превращаться в обнаруживаемый свет.

Чтобы проверить эту гипотезу, группа физиков и астрономов построила теоретическую основу и провела компьютерное моделирование. Эти симуляции моделировали образование аксионов вокруг пульсаров и их последующее преобразование в низкоэнергетическое радиоизлучение. Сравнивая эти симуляции с наблюдениями близлежащих пульсаров, исследователи надеялись выявить любые дополнительные радиосигналы, которые можно было бы отнести к аксионам.

Хотя результаты этого первоначального теста еще не опубликованы, это исследование представляет собой захватывающий шаг вперед в поисках понимания темной материи. Используя силу пульсаров и их сильные электромагнитные поля, ученые могут, наконец, пролить свет на неуловимую природу темной материи и потенциально раскрыть существование аксионов.

источники:
– [Темная материя](https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter)
– [Пульсары](https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar)
– [Аксионы](https://en.wikipedia.org/wiki/Axion)

By Вики Ставропулу

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