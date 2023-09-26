Лица распознать труднее: эволюция или приобретенное поведение?

Недавнее исследование, проведенное учеными, было направлено на то, чтобы определить, связаны ли трудности с распознаванием лиц с эволюцией или с приобретенным поведением. Исследование было сосредоточено на тяжелом инвалиде из Бразилии с перевернутой головой, который послужил источником вдохновения для исследования.

Исследователи подошли к исследованию с двух точек зрения: эволюция и приобретенное поведение. С эволюционной точки зрения исследование исследовало, склонны ли люди от природы распознавать лица и могут ли трудности с распознаванием лиц быть связаны с генетическими факторами. С другой стороны, исследование также выявило возможность того, что трудности с распознаванием лиц являются приобретенным поведением, обусловленным влиянием окружающей среды или культуры.

Хотя люди, как правило, умеют распознавать лица, исследование показало, что мужчине с тяжелыми формами инвалидности было значительно сложнее распознавать лица по сравнению с обычным человеком. Это наблюдение предполагает, что распознавание лиц может быть не просто врожденным, а иметь приобретенный компонент.

Более того, исследователи обнаружили, что трудности мужчины с распознаванием лиц не были результатом его внешнего вида. Вместо этого, похоже, это было связано с неспособностью его мозга точно обрабатывать черты лица.

Это исследование подчеркивает сложность распознавания лиц и предполагает, что на нашу способность распознавать лица, вероятно, влияют как генетические факторы, так и факторы окружающей среды. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизмы распознавания лиц и то, как на него влияют эволюция и приобретенное поведение.

В заключение, исследование дает представление о проблемах, с которыми сталкиваются люди с серьезными нарушениями распознавания лиц. Это поднимает важные вопросы о балансе между эволюционной предрасположенностью и приобретенным поведением в сложном процессе распознавания лиц.

источники:

– Бритни Нгуен, Dailymail.com (URL: н/д)