CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Газовые гиганты могут быть более распространены, чем считалось ранее, показало исследование

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Газовые гиганты могут быть более распространены, чем считалось ранее, показало исследование

Астрономы и астрофизики из нескольких институтов провели исследование, которое предполагает, что газовые гиганты могут быть более распространены, чем считалось ранее, в некоторых частях галактики. Команда проанализировала массу и движение 30 звезд движущейся группы Beta Pictoris и нашла доказательства существования потенциальных газовых гигантов в 20 изученных ими звездных системах.

Предыдущие исследования показали, что газовые гиганты, подобные Юпитеру, должны легко образовываться вокруг звезд со свойствами, подобными Солнцу. Однако найти этих газовых гигантов оказалось непросто. В этом исследовании использовался новый подход: новый тип высококонтрастных изображений, чтобы сосредоточиться на небольшой группе звезд, известной как Движущаяся группа Beta Pictoris.

Исследовательская группа специально выбрала эту группу из-за ее небольшого размера, большого пространства между звездами и их относительно молодого возраста. Они предположили, что газовые гиганты могут с большей вероятностью развиваться в таких условиях. Результаты команды показывают, что газовые гиганты вращаются далеко от своей звезды в изученных ими звездных системах.

Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования. Исследование также предполагает, что газовые гиганты с большей вероятностью могут формироваться в небольших группах звезд с низкой численностью населения, которые в прошлом не изучались подробно. Это указывает на то, что в галактике может быть большее количество газовых гигантов, чем считалось ранее.

источники:

– Раффаэле Граттон и др., «Планеты, подобные Юпитеру, могут быть обычным явлением в среде с низкой плотностью», Nature Communications (2023).

- Получено 18 октября 2023 г. с сайта https://phys.org/news/2023-10-gas-giants-common-thought-galaxy.html

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Хьюберт Ривз: астрофизик и научный коммуникатор

Октябрь 20, 2023 Габриэль Бота
Наука

Дренаж водоносного горизонта в марсианских хаотических ландшафтах обнаружил свидетельства существования древнего грязевого озера

Октябрь 20, 2023 Габриэль Бота
Наука

Самый мощный и далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Хьюберт Ривз: астрофизик и научный коммуникатор

Октябрь 20, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Дренаж водоносного горизонта в марсианских хаотических ландшафтах обнаружил свидетельства существования древнего грязевого озера

Октябрь 20, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Самый мощный и далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Шепот Пандо: слушая дрожащего гиганта

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев