Газовые гиганты могут быть более распространены, чем считалось ранее, показало исследование

Астрономы и астрофизики из нескольких институтов провели исследование, которое предполагает, что газовые гиганты могут быть более распространены, чем считалось ранее, в некоторых частях галактики. Команда проанализировала массу и движение 30 звезд движущейся группы Beta Pictoris и нашла доказательства существования потенциальных газовых гигантов в 20 изученных ими звездных системах.

Предыдущие исследования показали, что газовые гиганты, подобные Юпитеру, должны легко образовываться вокруг звезд со свойствами, подобными Солнцу. Однако найти этих газовых гигантов оказалось непросто. В этом исследовании использовался новый подход: новый тип высококонтрастных изображений, чтобы сосредоточиться на небольшой группе звезд, известной как Движущаяся группа Beta Pictoris.

Исследовательская группа специально выбрала эту группу из-за ее небольшого размера, большого пространства между звездами и их относительно молодого возраста. Они предположили, что газовые гиганты могут с большей вероятностью развиваться в таких условиях. Результаты команды показывают, что газовые гиганты вращаются далеко от своей звезды в изученных ими звездных системах.

Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования. Исследование также предполагает, что газовые гиганты с большей вероятностью могут формироваться в небольших группах звезд с низкой численностью населения, которые в прошлом не изучались подробно. Это указывает на то, что в галактике может быть большее количество газовых гигантов, чем считалось ранее.

источники:

– Раффаэле Граттон и др., «Планеты, подобные Юпитеру, могут быть обычным явлением в среде с низкой плотностью», Nature Communications (2023).

- Получено 18 октября 2023 г. с сайта https://phys.org/news/2023-10-gas-giants-common-thought-galaxy.html