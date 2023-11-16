Раскрытие древних истоков развития мозга

Новое исследование, проведенное лабораторией Лейдена в Университете Лихай, пролило свет на удивительную связь между генными механизмами, ответственными за нейрогенез в мозге, и примитивными нейронными сетями древних существ. Исследование предполагает, что природа перепрофилирует чертежи более простых организмов, которые предшествовали людям и другим животным на эволюционной шкале, чтобы построить наш сложный мозг.

Исследователи сосредоточили свое исследование на Nematostella vectensis, широко известной как звездочка актинии. Эти морские анемоны принадлежат к книдариям, которые являются родственными таксонами билатерий (включая человека). Результаты, недавно опубликованные в журнале Scientific Reports, бросают вызов убеждению, что генные программы, имеющие решающее значение для развития мозга, возникли специально для этой цели.

Изучая морские анемоны, лаборатория Лейдена стремилась определить, присутствуют ли паттерны генов, участвующие в развитии мозга, во время развития более простых нейронных сетей анемонов, которые не обладают мозгом. Если бы это открытие действительно существовало, это означало бы, что новые и различные функции не должны были эволюционировать, чтобы сформировать структуру мозга, подрывая теорию гомологии (все мозги произошли от общего предка).

Чтобы выяснить это, исследователи манипулировали экспрессией генов у эмбрионов Nematostella и наблюдали изменения в развитии нейронов. Они обнаружили, что программа генов, ответственная за формирование структуры мозга по передне-задней оси, также играет роль в формировании структуры нейронной сети морских анемонов. Кроме того, было обнаружено, что гены, участвующие в регионализации, которая распределяет клетки по разным областям нервной системы, выполняют аналогичную функцию в других типах клеток. Это указывает на то, что их роль не ограничивается формированием структуры мозга.

Эти данные подтверждают гипотезу о том, что формирование паттерна центральной нервной системы развилось благодаря использованию широко действующих программ регионализации, которые уже присутствовали у предковых видов. Другими словами, эти древние программы были перепрофилированы, и их до сих пор можно наблюдать у многих видов.

Исследование, проведенное Layden Lab, демонстрирует, как изучение более простых организмов дает ценную информацию о нашей собственной биологии. Понимание механизмов развития и регенерации нервных клеток морских анемонов может проложить путь к потенциальному применению в регенеративной терапии для людей.

Хотя по сложности нервная система человека намного превосходит таковую у морских анемонов, основополагающая схема остается удивительно похожей. Исследование того, как эти существа строят свою нервную систему, позволяет нам понять фундаментальные строительные блоки и проследить наш собственный неврологический путь от более простых истоков. Раскрывая древние истоки развития мозга, мы получаем более глубокое понимание того, как природа сформировала наш сложный разум.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое нейрогенез?

Нейрогенез – это процесс образования новых нейронов (нервных клеток) в головном мозге. Он играет решающую роль в развитии мозга, обучении, памяти и восстановлении тканей.

Что такое книдарийцы?

Книдарии — это группа животных, в которую входят морские анемоны, медузы, кораллы и гидроиды. Для них характерны стрекательные клетки, называемые книдоцитами.

Что такое нейронная сеть?

Нейронная сеть, также известная как нервная сеть, представляет собой простую сеть нейронов, у которой отсутствует централизованный мозг или сложная организация. Он обнаружен в примитивных организмах, таких как морские анемоны, и участвует в основных сенсорных и двигательных функциях.

В чем разница между гомологией и конвергенцией?

Гомология относится к особенностям или признакам, общим для разных видов из-за общего происхождения. С другой стороны, конвергенция описывает независимую эволюцию сходных признаков у разных видов. Целью исследования было определить, являются ли все мозги гомологичными или независимо эволюционировали (конвергировались) путем перепрофилирования существующих генов.