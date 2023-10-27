Разговор о продуктах: улучшение разговоров и построение отношений

Начало разговора с незнакомцем может оказаться пугающим опытом. Будь то первый день в новой школе или на новой работе, первое общение часто сопровождается стрессом и социальной тревогой. Однако новые исследования Университета Олбани и Университета Дьюка показывают, что обсуждение выставленных напоказ продуктов может стать полезным инструментом, помогающим растопить лед и улучшить результаты разговора.

Ведущий автор Хиллари Дж.Д. Винер вместе с соавторами Джеймсом Р. Беттманом и Мэри Фрэнсис Люс провели исследование под названием «Беседы, поддерживаемые продуктом: когда начало разговора с упоминания продукта приводит к лучшим результатам разговора?» Исследование, опубликованное в Журнале потребительской психологии, изучает, как продукты, публично демонстрируемые потребителями, могут влиять на то, как другие начинают с ними разговоры.

Результаты показывают, что разговоры, начатые посредством упоминания продукта, часто бывают приятными и самораскрывающимися. Просто ссылаясь на предмет, принадлежащий незнакомцу, люди могут создать диалоговый мостик, который приведет к более глубокому и удовлетворительному обсуждению опыта, интересов или других тем.

Исследователи провели три исследования, чтобы изучить влияние начала разговора с упоминаний продукта. Они обнаружили, что разговоры более успешны, если они начинаются с упоминания продукта. Кроме того, они исследовали характеристики предметов, которые часто упоминаются и приводят к положительным результатам разговора.

Хотя предыдущие исследования были сосредоточены на недостатках обсуждения продуктов, а не опыта, это исследование предполагает, что продукты могут служить началом разговора, который способствует установлению значимых связей. Продукты можно использовать в качестве отправной точки для обсуждения таких впечатлений, как поездки или концерты, о которых в противном случае невозможно было бы упомянуть.

Однако исследование также поднимает вопросы, требующие дальнейшего изучения. Он предлагает изучить различные способы манипулирования темами разговоров и изучить темы начала разговора, выходящие за рамки тем, связанных с погодой. Кроме того, необходимы исследования, чтобы понять механизмы, с помощью которых продукты способствуют приятному общению.

Исследование также показывает, что привлекательные продукты, как правило, получают комплименты или упоминания, но не обязательно вызывают продолжительные разговоры. С другой стороны, товары, связанные с роскошью или интимной частью личности, например религией, редко упоминаются из-за социальных табу. Кроме того, некоторые опрошенные рассказали, что использовали витрины продуктов для оценки совместимости при установлении новых дружеских отношений.

Будущие исследования должны выяснить, как часто и при каких обстоятельствах происходят разговоры о продукте. Также важно изучить взаимосвязь между упоминаниями продуктов и стигматизируемыми состояниями, такими как физические недостатки. Исследование поднимает интригующие вопросы о том, демонстрируют ли люди со стигматизированными заболеваниями продукты, чтобы побудить разговоры, которые избегают неудобных или нежелательных тем.

В заключение, это исследование подчеркивает потенциал использования продуктов в качестве начала разговора для улучшения социального взаимодействия и построения отношений. Упоминание продукта, публично представленного незнакомцем, может стать мостом для более глубоких и приятных разговоров. Он обеспечивает простой, но эффективный способ сломать социальные барьеры и справиться с проблемами, связанными с началом разговора с незнакомыми людьми.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как обсуждение продуктов может улучшить общение?

Ответ: Обсуждение выставленных продуктов может послужить началом разговора и способствовать более приятному и откровенному взаимодействию. Это открывает двери для более глубоких дискуссий об опыте, интересах или других темах.

Вопрос: Существуют ли определенные типы продуктов, которые способствуют более эффективному общению?

Ответ: Исследование показывает, что часто упоминаемые темы, не связанные с деликатными темами, такими как религия или роскошь, могут привести к положительным результатам разговора.

Вопрос: Как продукты могут способствовать обсуждению впечатлений?

Ответ: Продукты могут действовать как диалоговые клинья, которые позволяют людям рассказывать или узнавать о таких впечатлениях, как поездки или концерты, которые они иначе, возможно, не обсуждали.

Вопрос: Могут ли беседы, посвященные продукту, помочь преодолеть социальные барьеры?

Ответ: Да, упоминание о продукте, представленном незнакомцем, может помочь разрушить социальные барьеры и бороться с «несоциальностью», часто возникающей при начале разговора с незнакомыми людьми.

Вопрос: Имеет ли показ продуктов с ограниченной привлекательностью какие-либо преимущества?

Ответ: Демонстрация продуктов с ограниченной привлекательностью может служить механизмом проверки совместимости при установлении новых дружеских отношений. Это помогает людям оценить реакцию и интересы потенциальных друзей.

(Источник: phys.org)