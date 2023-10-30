Новое исследование показывает поддержку удаления углерода и опасения по поводу манипулирования солнечной энергией

Недавнее исследование, проведенное Научно-исследовательским институтом Меркатора по глобальному достоянию и изменению климата (MCC), позволило получить представление об отношении общественности к новым климатическим технологиям. В исследовании, в котором основное внимание уделялось твитам, опубликованным на платформе социальных сетей X (ранее Twitter), было проанализировано около 1.5 миллионов твитов на английском языке, касающихся удаления парниковых газов и управления солнечной радиацией.

В то время как управление солнечной радиацией оказалось нишевой темой с ограниченным упоминанием, дискуссия по удалению парниковых газов развилась и стала более тонкой. Анализ «чувств» и «эмоций», выраженных в твитах, показал, что по мере того, как дебаты об отрицательных выбросах становятся более дифференцированными, они получают больше поддержки и сочувствия.

Примечательно, что исследование показало, что твиты, обсуждающие общий термин «геоинженерия», как правило, носят негативный характер, выражаясь в опасениях по поводу неконтролируемых экологических последствий и отсутствия международной координации. Исследователи рекомендовали сместить фокус дебатов с расплывчатого термина «геоинженерия» на конкретные варианты удаления парниковых газов.

Интересно, что исследование также выявило значительное увеличение общей доли твитов, связанных с климатическими технологиями, с течением времени. Это говорит о том, что тема приобретает актуальность и привлекает все больше внимания общественности. Однако в исследовании признано, что сообщество Твиттера не обязательно отражает взгляды более широких слоев населения.

Результаты этого исследования имеют важные последствия для политиков и бизнеса. Это подчеркивает необходимость инклюзивного обсуждения климатических технологий с участием общественности. Понимая и учитывая общественное мнение и обеспокоенность, политики могут избежать потенциальных социальных конфликтов и принимать обоснованные решения о реализации климатических решений.

В заключение, исследование показывает как поддержку технологий удаления углерода, так и опасения по поводу манипулирования солнечной энергией. Исследование подчеркивает важность вовлечения общественности в дискуссии о климатических технологиях и подчеркивает необходимость четкой и конкретной терминологии для содействия более конструктивному диалогу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какие технологии анализировались в исследовании?

В ходе исследования были проанализированы твиты, связанные с 11 технологиями удаления парниковых газов и пятью вариантами управления солнечной радиацией. Эти технологии варьировались от облесения до систем улавливания углерода и систем воздушных фильтров.

2. Каковы были выводы относительно отношения общественности к геоинженерии?

Было обнаружено, что твиты, обсуждающие общий термин «геоинженерия», имеют преимущественно негативные настроения. Этому настроению способствовали опасения по поводу неконтролируемых экологических последствий и отсутствия международной координации.

3. Почему важно привлекать общественность к обсуждению климатических технологий?

Вовлечение общественности в дискуссии о климатических технологиях имеет решающее значение для предотвращения социальных конфликтов. Понимая отношение и обеспокоенность общественности, политики могут принимать обоснованные решения о реализации климатических решений.

4. Почему следует заменить термин «геоинженерия»?

В исследовании рекомендуется пересмотреть дискуссию и сосредоточиться на конкретных вариантах удаления парниковых газов. Термин «геоинженерия» расплывчат и имеет тенденцию вызывать негативные настроения, что делает его менее благоприятным для конструктивных дискуссий.