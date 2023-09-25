Исследование показывает, что микробиом кишечника связан со здоровьем костей и риском остеопороза

Недавнее исследование показывает, что наш кишечный микробиом может играть роль в здоровье наших костей и помочь предотвратить риск остеопороза и переломов. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, исследует область «остеомикробиологии» и ее потенциал по изменению микробиома кишечника для улучшения здоровья костей.

Исследователи из Jewish SeniorLife и Института исследований старения Hinda и Артура Маркуса в США провели исследование на пожилых людях, чтобы выявить поддающиеся изменению факторы, которые способствуют здоровью скелета. Используя изображения рук и ног с высоким разрешением, они обнаружили, что некоторые бактерии отрицательно влияют на здоровье костей у пожилых людей.

Одна из бактерий, Akkermansia, связана с ожирением, тогда как бактерия Clostridiales DTU089 более распространена у людей с более низкой физической активностью и потреблением белка. Предыдущие исследования установили связь между потреблением белка, физической активностью и здоровьем скелета.

Исследование выявило закономерности, указывающие на то, что большее количество определенной микробиоты связано с худшими показателями плотности и микроархитектуры костей. Исследователи предлагают провести дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между конкретными видами бактерий в кишечнике и целостностью скелета. Они также стремятся выявить функциональные пути, на которые влияют эти бактерии, которые могут оказать влияние на здоровье костей.

Хотя еще преждевременно делать вывод о том, оказывают ли сами бактериальные организмы прямое влияние на здоровье скелета, полученные результаты позволяют предположить, что микробиом кишечника может стать мишенью для влияния на здоровье скелета в будущем. Определенные бактерии в кишечнике могут привести к низкому уровню воспаления, что может повлиять на здоровье костей.

Понимание взаимосвязи между микробиомом кишечника и здоровьем костей может способствовать разработке мер по предотвращению остеопороза и переломов. Дальнейшие исследования в этой области могут дать представление о потенциальных терапевтических подходах к улучшению здоровья костей, основанных на управлении микробиомом кишечника.

источники:

– Исследование «Границы эндокринологии»: [Вставьте название источника, ссылку]

– Дуглас П. Киль, старший научный сотрудник Института Маркуса