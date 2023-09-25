CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследование показывает, что микробиом кишечника связан со здоровьем костей и риском остеопороза

ByМамфо Брешиа

сентябрь 25, 2023
Исследование показывает, что микробиом кишечника связан со здоровьем костей и риском остеопороза

Недавнее исследование показывает, что наш кишечный микробиом может играть роль в здоровье наших костей и помочь предотвратить риск остеопороза и переломов. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, исследует область «остеомикробиологии» и ее потенциал по изменению микробиома кишечника для улучшения здоровья костей.

Исследователи из Jewish SeniorLife и Института исследований старения Hinda и Артура Маркуса в США провели исследование на пожилых людях, чтобы выявить поддающиеся изменению факторы, которые способствуют здоровью скелета. Используя изображения рук и ног с высоким разрешением, они обнаружили, что некоторые бактерии отрицательно влияют на здоровье костей у пожилых людей.

Одна из бактерий, Akkermansia, связана с ожирением, тогда как бактерия Clostridiales DTU089 более распространена у людей с более низкой физической активностью и потреблением белка. Предыдущие исследования установили связь между потреблением белка, физической активностью и здоровьем скелета.

Исследование выявило закономерности, указывающие на то, что большее количество определенной микробиоты связано с худшими показателями плотности и микроархитектуры костей. Исследователи предлагают провести дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между конкретными видами бактерий в кишечнике и целостностью скелета. Они также стремятся выявить функциональные пути, на которые влияют эти бактерии, которые могут оказать влияние на здоровье костей.

Хотя еще преждевременно делать вывод о том, оказывают ли сами бактериальные организмы прямое влияние на здоровье скелета, полученные результаты позволяют предположить, что микробиом кишечника может стать мишенью для влияния на здоровье скелета в будущем. Определенные бактерии в кишечнике могут привести к низкому уровню воспаления, что может повлиять на здоровье костей.

Понимание взаимосвязи между микробиомом кишечника и здоровьем костей может способствовать разработке мер по предотвращению остеопороза и переломов. Дальнейшие исследования в этой области могут дать представление о потенциальных терапевтических подходах к улучшению здоровья костей, основанных на управлении микробиомом кишечника.

источники:
– Исследование «Границы эндокринологии»: [Вставьте название источника, ссылку]
– Дуглас П. Киль, старший научный сотрудник Института Маркуса

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Необычное красное полярное сияние освещает небо

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Исследование возможности создания убежища из лавовых трубок на Луне

сентябрь 27, 2023 Габриэль Бота
Наука

Новая карта Зеландии раскрывает уникальную геологическую историю

сентябрь 27, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Необычное красное полярное сияние освещает небо

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Исследование возможности создания убежища из лавовых трубок на Луне

сентябрь 27, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Новая карта Зеландии раскрывает уникальную геологическую историю

сентябрь 27, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

НАСА опубликовало запрос предложений по спускному аппарату, который доставит Международную космическую станцию ​​обратно на Землю

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев