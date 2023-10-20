Исследование показывает, что материнская микробиота играет решающую роль в развитии плода

В недавнем финском исследовании, опубликованном в журнале BMC Biology, исследователи обнаружили значительные различия в активности генов в кишечнике, мозге и плаценте плода в зависимости от микробиоты матери и вырабатываемых ими соединений. Эти результаты доказывают, что материнская микробиота имеет решающее значение для развития и здоровья ее потомства.

До этого исследования мало что было известно о механизмах и взаимодействии между материнской микробиотой и развитием плода. Чтобы выяснить это, исследователи сравнили плоды от нормальных самок мышей с эмбрионами от мышей, свободных от микробов, живущих в стерильной среде. Они проанализировали экспрессию генов и концентрацию метаболитов в кишечнике, мозге и плаценте плода.

Результаты выявили значительные различия в экспрессии генов между плодами стерильных и нормальных мышей-маток. В кишечнике гены иммунной системы и взаимодействия хозяин-микроб были менее активны у плодов стерильных самок. Кроме того, наблюдались различия в экспрессии генов, связанных с развитием и функционированием нервной системы в головном мозге, а также генов, регулирующих беременность в плаценте.

Различия в экспрессии генов были более выражены у плодов мужского пола, что позволяет предположить, что они могут быть более чувствительны к воздействию материнской микробиоты. Исследователи также обнаружили в плоде ранее неизвестные соединения, которые, вероятно, являются микробными и имеют решающее значение для индивидуального развития.

Проводятся дальнейшие исследования с целью изучения возникновения микробных метаболитов у других млекопитающих и понимания последствий нарушений взаимодействия между хозяином и микробом на ранних стадиях жизни. Результаты этого исследования могут способствовать лучшему пониманию происхождения некоторых расстройств и определять будущие стратегии профилактики и лечения.

источники:

Алекси Хуссо и др., Влияние материнской микробиоты и микробных метаболитов на кишечник, мозг и плаценту плода, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Университет Хельсинки