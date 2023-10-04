Природа атомов железа во внутреннем ядре Земли: коллективное движение

Ученые сделали потрясающее открытие об атомах железа во внутреннем ядре Земли. Несмотря на сильное давление и тепло, эти атомы способны за доли секунды меняться местами друг с другом, сохраняя при этом общую структуру кристалла железа. Это явление, известное как «коллективное движение», похоже на то, как гости на званом обеде меняются местами, не меняя расстановку стола.

Внутреннее ядро ​​Земли представляет собой твердый железный шар, что делает его самой горячей и экстремальной средой на нашей планете. Несмотря на эти суровые условия, атомы железа в этой области обладают замечательной способностью свободно перемещаться внутри кристаллической решетки. Это новое исследование проливает свет на природу этих атомов железа и их взаимодействия.

Понимание поведения атомов железа во внутреннем ядре имеет решающее значение, поскольку оно влияет на магнитное поле нашей планеты. Заряженные ионы, взаимодействуя с магнитным полем Земли, часто создают захватывающие дух световые явления, известные как полярные сияния. Такие красивые явления, как полярное сияние или «южное сияние», можно наблюдать вблизи полюсов Земли.

Открытие коллективного движения атомов железа внутреннего ядра дает представление о динамике недр Земли. Теперь ученые могут лучше понять процессы, которые формируют Землю и влияют на ее магнитное поле. Это понимание может иметь далеко идущие последствия для различных областей, включая геофизику и планетологию.

В заключение, недавнее исследование атомов железа во внутреннем ядре Земли выявило их способность к коллективному движению. Это явление позволяет им менять места внутри кристаллической решетки, не изменяя ее общую структуру. Эти результаты расширяют наше понимание внутренней динамики Земли и имеют важное значение для изучения планетарных магнитных полей и связанных с ними научных дисциплин.

источники:

– Земная обсерватория НАСА