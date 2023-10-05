Крошечные линейные дефекты могут распространяться сквозь материалы быстрее, чем звуковые волны

Недавно исследователи обнаружили, что линейные дефекты, известные как дислокации, могут распространяться в материалах быстрее, чем скорость звуковых волн. Дислокации отвечают за придание металлам прочности и обрабатываемости, но они также могут привести к катастрофическим разрушениям материалов. Это новое открытие дает представление о повреждении, которое дислокации могут вызвать в различных экстремальных условиях, таких как землетрясения или ситуации высокого напряжения в материалах защитных конструкций самолетов.

Уже почти 60 лет ученые спорят о том, могут ли дислокации двигаться в материалах быстрее скорости звука. Предыдущие исследования пришли к выводу, что это невозможно, но компьютерные модели предположили, что могли бы, если бы их изначально разгоняли до скоростей, превышающих скорость звука. Чтобы измерить скорость дислокаций, исследователи использовали рентгеновскую радиографию для наблюдения за распространением дислокаций в алмазе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Важно понять, могут ли сверхбыстрые дислокации преодолеть звуковые барьеры в твердых телах, поскольку они ведут себя по-разному и могут вызывать неожиданные сбои. Без точных измерений масштабы ущерба, вызванного сверхбыстрыми дислокациями, остаются неизвестными. Исследователи надеются, что это исследование позволит лучше понять катастрофические разрушения материалов и бросит вызов существующим предположениям.

Чтобы наблюдать за скоростью дислокаций, исследовательская группа провела эксперименты с использованием кристаллов синтетического алмаза на рентгеновском лазере на свободных электронах SACLA в Японии. Алмаз был выбран в качестве материала из-за его более простого механизма деформации по сравнению с металлами, что облегчает интерпретацию результатов сверхбыстрой рентгеновской визуализации.

Это новаторское исследование проливает свет на возможности и потенциальный ущерб, вызванный дислокациями в материалах. Это бросает вызов предыдущим предположениям о максимальной интенсивности отказов материалов и подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

источники:

– Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики.

– Университет Осаки

- Научный журнал